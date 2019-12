Traditionell werden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kur- und Bäder (Kubä) GmbH Bad Dürrheim im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier geehrt. 2019 war die Anzahl der Jubilare so hoch, dass sie je nach Eintrittsdatum in zwei Gruppen geteilt wurden. Demnach wurden neun Mitarbeitende bereits im Rahmen des Sommerfestes geehrt, die zweite Gruppe bei der Weihnachtsfeier. Im weihnachtlich geschmückten Ambiente des Kurhaussaales waren es dieses Jahr sieben Mitarbeiter. Den Jubilaren, die aus den Bereichen Veranstaltung, Marketing, Fitnessstudio, Buchhaltung, Kurgärtnerei und Physiotherapie kommen, wurden für zehn, 15 oder 20 Jahre Firmenzugehörigkeit herzlich gedankt. Als Anerkennung erhielt jeder Jubilar ein Geschenk und eine Urkunde zur Erinnerung. Es sei heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, so langjährige und loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu haben, betonte Markus Spettel. Drei Personen wurden für zehn Dienstjahre geehrt, zwei Personen für 15 Dienstjahre und zwei Personen für 30 Dienstjahre.