von SK

Nun liegen die endgültigen Übernachtungszahlen in der Kurstadt für das gesamte Jahr 2018 vor. Im Dezember 2018 konnte nochmals eine Verbesserung erreicht werden.

Mit einem starken Plus von 6,48 Prozent und damit insgesamt 93 028 Gästeankünften verzeichnet die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim ein noch nie zuvor erreichtes Hoch bei den Gästezahlen. Auch die daraus resultierenden Übernachtungszahlen weisen mit einem Plus von 2,46 Prozent ein deutliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf. Mit den insgesamt im Jahr 2018 erzielten 658 827 Übernachtungen bewegt sich die Stadt auf dem höchsten Niveau seit 16 Jahren. Zuletzt wurde die 650 000er-Marke bei den Übernachtungen im Jahr 2002 erreicht.

„Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und das uns stolz macht, wenngleich wir uns darauf sicherlich nicht ausruhen können“, erklärt KuBä- Geschäftsführer Markus Spettel. Die positiven Zahlen würden in dem wachsenden und zunehmend dynamischeren, komplexeren Wettbewerbsumfeld auf dem Tourismus- und Gesundheitsmarkt die gute Arbeit der Übernachtungsbetriebe und vielfältigen Leistungsträger vor Ort bestätigen. Auch im Branchenvergleich schneide Bad Dürrheim überdurchschnittlich gut ab.

Das positive Wachstum ist sowohl außerhalb als auch innerhalb der Kliniken zu verzeichnen. Außerhalb der Kliniken, also auf dem Selbstzahler- beziehungsweise Urlaubsmarkt, stiegen die Ankünfte und Übernachtungen um 7,66 Prozent auf insgesamt 74 986 Gäste und die Übernachtungszahlen um 3,6 Prozent auf 259 310 Übernachtungen. Damit liegen hier nicht nur die Gästeankünfte, sondern auch die Übernachtungszahlen auf dem bisherigen Allzeithoch.

Innerhalb der Kliniken wurden insgesamt 18 042 Gästeankünfte (1,86 Prozent plus) sowie 399 517 Übernachtungen (1,74 Prozent plus) verzeichnet. Damit liegen die Übernachtungszahlen in den Kliniken auf einem erfreulichen Zehn-Jahres-Hoch. Letztmals fielen die Übernachtungen in den Kliniken im Jahr 2008 mit 403 783 Übernachtungen etwas höher aus. Im Jahr 2018 fanden in den Kliniken insgesamt 20 Prozent der Gästeankünfte und 61 Prozent der Übernachtungen statt. Die Aufenthaltsdauer in den Kliniken blieb mit 22,2 Tagen konstant auf dem Vorjahreswert.

Der mit Abstand wichtigste Quellmarkt war auch im Jahr 2018 Deutschland. Insgesamt rund 77 Prozent der Ankünfte und 89 Prozent der Übernachtungen wurden von Gästen aus Deutschland generiert. Innerhalb Deutschlands sind die Gäste aus Baden-Württemberg mit über 50 Prozent am stärksten vertreten. Der stärkste Auslandsquellmarkt mit einem Anteil von 68 Prozent, gemessen an den gesamten Auslandsankünften, ist nach wie vor die Schweiz, gefolgt von Frankreich mit sieben Prozent und den Niederlanden mit sechs Prozent.