von Wolf-Wilhelm Adam

Druckfrisch liegt das Herbst-Programm der Kulturlotsen vor Gerlinde Hummel-Höflin. „Wir haben für die nächsten drei Monate sieben tolle Veranstaltungen organisieren können, auf die ich mich selbst sehr freue“, betont die Projektleiterin. Besonders erfreulich sei dabei, dass Bürgermeister Jonathan Berggötz die Schirmherrschaft übernommen und sich sogar als Pate zur Verfügung gestellt habe. „Es zeigt, dass unser Engagement gesehen wird und wir uns auf die Unterstützung der Stadt verlassen können“, so Hummel-Höflin und präsentiert das Programm für die letzten drei Monate des Jahres.

Dass das Projekt „Kulturlotse“ ein Erfolg ist, zeigt vor allem auch die Zahl der teilnehmenden Kinder. Allein in diesem Jahr haben an den bisher 18 stattgefundenen Exkursionen und Veranstaltungen 395 Kinder teilgenommen. „Es ist toll, wenn wir immer wieder die begeisterten und funkelnden Kinderaugen beobachten können“, erklärt Gerlinde Hummel-Höflin.

Es startet mit der Theatervorführung „Das Sams – eine Woche voller Samstage“ am 19. Oktober. Am 25. Oktober geht es raus in die Natur, nämlich zum Umweltzentrum in Schwenningen. Dort soll mit Kescher und Becherlupe all das begutachtet werden, was der Neckar an Leben zu bieten hat. „Wir werden Wasserproben nehmen und die Tier- und Pflanzenwelt des Flusses begutachten“, lässt die Projektleiterin wissen.

Der November bietet vier spannende Exkursionen, die teilweise auch etwas weiter weg gehen werden. Am 9. November geht es nach Vörstetten ins Alamannen-Museum. Durch den rekonstruierten Alamannenhof mit Wohnstallhaus, Handwerkerhaus, Schmiede, Grubenhaus, kleineren Wirtschaftsbauten, Gärten und einer Kultstätte wird ein lebendiger Einblick in die damalige Zeit geboten.

Kinder werden Forscher

„Einen ganz besonderen Ausflug machen wir dann am 23. November“, freut sich Gerlinde Hummel-Höflin schon heute. Besichtigt wird eine Sonderausstellung im staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart. Dort, im Schloss Rosenstein, geht es in der Sonderausstellung über die bisher wenig erforschte Unterwasserwelt auf Entdeckungsreise zum Walhai, Riesenkalmar und Seepferdchen.

Am 29. November führt der Weg nach Dietingen im Landkreis Rottweil. Die Welt der Kristalle lädt zum Staunen und Entdecken ein. Funkelnde Edelsteine, Saurierskelette und vieles mehr wartet dort auf die Kinder. Und den Abschluss des Herbstprogramms bildet ein Besuch der Städtischen Galerie Tuttlingen, in der Werke von Künstlern aus der Region ausgestellt werden.

Viele Ehrenamtliche dabei

Bei den Kulturlotsen engagieren sich ehrenamtlich Bürger, die Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren Kulturangebote der ganzen Region näherbringen wollen. So sind die Termine immer Freitagnachmittag oder samstags angesetzt, damit die Kinder ohne Probleme teilnehmen können. Alle Angebote sind kostenfrei, was nur aufgrund der vielen Sponsoren möglich ist. „Ich werde in den nächsten vier Wochen wieder unterwegs sein und Sponsoren für das kommende Jahr suchen“, kündigt Gerlinde Hummel-Höflin an. Bisher sei sie immer auf offene Ohren gestoßen, doch es sei nicht selbstverständlich, dass die entsprechenden Institutionen das Angebot der Kulturlotsen förderten. „Überall ist das Geld knapp und so bin ich um jeden froh, der uns seine Unterstützung zusichert.“

Auch werden weiterhin Paten gesucht, die die Aufsichtspflicht während der Exkursionen übernehmen und gewillt sind, den Kindern und Jugendlichen die kulturellen Erlebnisse zu vermitteln.