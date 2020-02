Oberbaldingen (sgn) Auch bei der Hauptversammlung des Musikvereins Oberbaldingen und der Bläserjugend im Musikverein lobte Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich die Arbeit des Vereins und hob besonders die gelungene 1250-Jahr-Feier hervor.

Dann übernahm Ullrich die Leitung der Wahlen. Im Rahmen dessen wurde Verena Glunz zur neuen Kassiererin. Als Beisitzer wurden Evelyn Glunz und Michael Leiße gewählt. Neu bei der Bläserjugend sind als Vorsitzende Julian Kopp und Lisa Kleinhans im Amt, als Schriftführerin und Beisitzerin vervollständigt Stefanie Glunz das Team.

Der Sprecher der Vereinsvorstandschaft, Peter Kleinhans, führte in seinem Rückblick einige der markanten Eckpunkte auf und begann mit dem Neujahrsempfang mit Bürgermeister Walter Klumpp. Einen Arbeitseinsatz mit Ausflugscharakter leisteten die Musiker beim Zürich Marathon, um den Rick Sauser gebeten hatte. Eine Wanderung am 1. Mai führte auf den Wartenberg. Höhepunkt im Mai war das erste gemeinsame Konzert mit dem Musikverein Unterbaldingen und den Gesangsvereinen, gefolgt von der gemeinsamen musikalischen Gestaltung bei der Eröffnung des Servicecenters. Höhepunkt des Jahres war natürlich im Juli die gemeinsame 1250-Jahr-Feier Baldingens. Hier war der Verein an seinem Stand mit Dünne und einem Getränkestand vertreten. Die Altmetallsammlung sei wie immer lohnenswert gewesen. Ein finanzieller Verlust aufgrund hoher Ausgaben kann durch die Auslagen abgedeckt werden.

Für die Bläserjugend berichtete Cordula Biermann darüber, dass mit der Ostbaarschule eine Kooperation eingegangen wurde. Die gute Resonanz habe für zwei Neuzugänge gesorgt und es hätten sich zwei weitere Interessenten gemeldet. Die Bläserjugend erwirtschaftete einen Gewinn.

Dirigent Simon Glunz sprach von einem abwechslungsreichen und interessanten Jahr und zeigte sich zufrieden. Er wünscht sich allerdings konstanten Probenbesuch, weniger Ablenkung durchs Handy und mehr Konzentration. Abschließend folgte noch der Ausblick auf die Termine des Jahres.