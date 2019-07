von Alexander Hämmerling und Jörg-Dieter Klatt

Bei den konstituierenden Sitzungen der Ortschaftsräte in Unterbaldingen, Sunthausen, Biesingen und Oberbaldingen wurden die neuen Ratsmitglieder vereidigt und es erfolgten die Wahlen der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter. Diese sind noch vom Gemeinderat Bad Dürrheims zu bestätigen.

Der neue Ortschaftsrat Unterbaldingens besteht aus (von links): Michael Biniasz, Ortsvorsteher Jürgen Schwarz, Wolfgang Baur, Franz Eisele, Hanna Schwörer, Pasquale Avallone, Gottfried Schacherer und Birgit Keller. Bild: Alexander Hämmerling

Das Votum für den Wahlvorschlag von Jürgen Schwarz (CDU) als bisheriger Amtsinhaber in Unterbaldingen fiel unerwartet nicht einstimmig aus. Ratsmitglied Gottfried Schacherer (Freie Wähler) stimmte mit Nein und gab als Grund dafür an, dass Äußerungen von Schwarz im Vorfeld der Kommunalwahlen einen „unfairen Eingriff zur Beeinflussung der Bürger“ dargestellt hätten. Schacherer erklärte: „Meine Nein-Stimme hat nichts damit zu tun, dass die Freien Wähler künftig einen Sitz weniger im Rat haben, aber so, wie du dich zur Liste der Freien Wähler im Wahlkampf geäußert hast, kann ich deiner Wahl nicht zustimmen.“ Er sprach von schlechtem Stil und einem Wahlkampf, der einem kleinen Ort nicht gepflogen sei. Schwarz erwiderte lediglich: „Das lasse ich jetzt so unkommentiert.“ Abschließend erklärte Schacherer: „Das war jetzt eine Stimmenabgabe meinerseits mit Signalwirkung.“ Nun werde er, wie bereits die letzten 39 Jahre, mit allen Ratsmitgliedern für Unterbaldingen zusammenarbeiten.

Neben Jürgen Schwarz und seinem einstimmig wiedergewählten Stellvertreter Franz Eisele werden Christian Hirt und Andreas Hornung künftig Unterbaldingen im ELR-Forum (Entwicklung ländlicher Raum) vertreten.

Bürgermeister Jonathan Berggötz (rechts) heißt im Ortschaftsrat von Sunthausen Ortsvorsteher Albert Scherer, Michael Hauger, Astrid Müller, Anna Baier, Manuel Merz, Christian Noack, Miachael Winterhalder und Claudia Gail (von links) willkommen. Bild: A. Hämmerling

In Sunthausen wurde Albert Scherer einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt, sein Stellvertreter ist künftig Christian Noack. Im ELR-Forum wird Sunthausen künftig durch Albert Scherer, Christian Noack, Manuel Merz und Michael Hauger vertreten.

Andreas Bosler und der bisherige Ortsvorsteher Stephan Klemens verlassen den Ortschaftrat, der sich jetzt zusammensetzt aus Bernhard Vosseler, Thomas Senkpiel, Helmut Schnekenburger, dem neuen Ortsvorsteher Armin Wehrle, Alexander Götz und Diana Laufer (von links). In der Mitte: Bürgermeister Jonathan Berggötz. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Sicherlich nicht alltäglich war die Geste von Stephan Klemens gegenüber dem frisch zum Ortsvorsteher vorgeschlagenen Armin Wehrle. Unmittelbar nach dem Wahlgang hängte er dem Neugewählten die Amtskette um den Hals. Helmut Schnekenburger wird auch künftig das Stellvertreteramt ausüben. Die Wahl des neuen Ortsvorstehers wie auch seines Stellvertreters ging per Akklamation und ohne Gegenstimme über die Bühne.

Der alte und neue Ortschaftsrat von Oberbaldingen (von links): Hans Lohrer, der wiedergewählte Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich, Sebastian Hanßmann , Alexander Niederkorn, Beate Kutzli, Uwe Seckinger, Wolfgang Fritsche, Heinz Wölfle. Bild: Jörg-Dieter Klatt

Entgegen der Erwartungen im Vorfeld wurde für Oberbaldingen nur ein Name vorgeschlagen und in geheimer Wahl fiel das Ergebnis für Karlheinz Ullrich einstimmig aus. Stellvertretender Ortsvorsteher wird Pascal Wölfle. Stimmenkönig Hans Lohrer erklärte im Anschluss, er hätte sich in freundschaftlichen und fairen Gesprächen mit Ullrich ausgetauscht. Private als auch berufliche Gründe sowie der Respekt vor der sehr guten Amtsausübung Ullrichs hätten seine Entscheidung reifen lassen, nicht gegen diesen anzutreten. Zu seinem Verzicht auf das Stellvertreteramt erklärte Lohrer, dass die Verjüngung des Ortschaftsrates es verlange, dass ein junges Ratsmitglied dieses Amt übernimmt. Die Doppelmitgliedschaft im Stadtrat und Ortschaftsrat gäben Ullrich und ihm gutes politisches Gewicht in Richtung Kernstadt.