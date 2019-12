von Alexander Hämmerling

Das Advents- und Weihnachtskonzert der Villinger Klosterspatzen unter der Leitung von Erkentrud Seitz ist jeweils eine Sternstunde bei den Konzertreihen in der katholischen Pfarrkirche St. Johann. Die Gesangsqualität des Chores ließ sich das Kirchenschiff auch dieses Jahr bis auf den letzten Platz füllen, zahlreiche Besucher verfolgten das Programm in 35 Punkten nicht weniger begeistert im Stehen.

„Was dieser beliebte Kinder- und Jugendchor gerade in der Advents- und Weihnachtszeit an Freude und Begeisterung in den Herzen der Zuhörer wachruft, hat Bad Dürrheim schon einige Male erleben dürfen“, konstatierte Organisator Ernst Lutz im Vorfeld des Auftritts. Als ein beseelendes und Kraft gebendes Manifest der Sangeskunst in der Vorweihnachtszeit können die Auftritte der Klosterspatzen getrost bezeichnet werden.

Wenn die engelsgleichen Stimmen der etwa 40 Zöglinge der Musikakademie Villingen-Schwenningen im ansprechenden Klangkörper der St. Johann Kirche in die Höhe steigen, stellen sich jedem Gast die feinen Härchen in der dadurch entstehenden Gänsehaut auf. Die Mischung aus Weihnachtskantate und Mystik eines gregorianischen Chorals listete für die Kurstädter auch dieses Jahr ein kontrastreiches Programm aus beispielsweise englischen, deutschen und fränzösischen Werken in geistlichem und weltlichen Stil. Das Programmheft schlug einen Bogen von fröstelnden Abenteuern einer „Petersburger Schlittenfahrt“, über die Vorfreude mit „Bald ist nun Weihnachtszeit“ bis hin zu ewigen Klassikern wie „Tochter Zion, freue dich“ von Georg Friedrich Händel.

Ein besonderes Highlight ist der herzergreifende und erfrischende Auftritt der Kinderstimmen aus der Rosenschule Trossingen. Der Einsatz dieser jüngsten Konzertteilnehmer wurde vom Auditorium mit einem Sonderapplaus honoriert, ansonsten wurde das Konzert in meditativer Atmosphäre mit bedächtigem Innehalten verfolgt. Begleitet wurden die Klosterspatzen vom Instrumentalensemble der Villinger Musikakademie, Polina Jakovleva spielte am Klavier.