von Alexander Hämmerling

Die Kuppeln des Fastnachtsmuseums Narrenschopf werden für drei Stunden beim Sommerferienprogramm Bad Dürrheims zu einer traditionellen Werkstatt. Der Peitschenmacher Dietmar Kurz von der Hirrlinger Heimatzunft werkelte mit einer kleinen Kinderschar an sogenannten Klopfpeitschen. Das zu früheren Zeiten auch zur Züchtigung eingesetzte Instrument fungiert heutzutage als Spaßfaktor bei den Hirrlinger Umzügen. Für die Kinder war das folglich ein interessanter Einblick in die Herstellung eines Kleinods fastnachtlichen Brauchtums und Kultur.

Sommerferienprogramm mit Peitschenherstellung im Narrenschopf. Den handwerklichen Startschuss gibt Dietmar Kurz (links) vor. Bei dem Workshop waren unter anderem (von links) Femke Türschmann, Max Schäfer, Benjamin Schachtmann, Leon Herrmann (hinten) und Isabel Strohmeier dabei. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Fasnachtsfigur des Hirrlinger Butzen trägt die Klopfpeitsche bei den Umzügen stolz in der Hand, wenn sie nicht gerade die Karbatsche schwingen und knallen lässt. Zur Herstellung sind nur wenige Arbeitsschritte nötig, die von einem gewieften Hobbyhandwerker auch im heimischen Arbeitskeller bewältigt werden können. Für ungeübte Kinderhände braucht es viel Kraft, Geschick und Ausdauer. „Passt auf eure Daumen beim Schneiden auf“, ruft Kurz den Kindern zu.

So sieht das Endprodukt, die Klopfpeitsche, der Hirrlinger Butzen aus. Archivar Anton-Siegfried Schneider präsentiert das Stück beim Standort der Butzen (rechts) im Fasnachtsmuseum Narrenschopf. | Bild: Alexander Hämmerling

Handwerkliches Geschick

Zunächst wird ein Stück Leder in etwa ein Dutzend Riemen zugeschnitten. Bei dem Leder handelt es sich um 60 bis 70 Jahre alte Transmissionsriemen, wie sie vor Dekaden in Maschinen oder landwirtschaftlichen Geräten eingesetzt wurden. Wie man heutzutage an so ein Material herankomme, so die Frage? „Im Schwarzwald oder der Alb wird man noch fündig, fragend ziehe ich bei einigen Leuten vorbei oder durchforste das Internet“, sagt Kurz. Kurz ist geradezu prädestiniert für das Peitschenmachen bei den Butzen. Als Industriemechaniker bringt er das handwerkliche Wissen und die Fertigkeit mit, als Butzenmeister und 35-jähriges Zunftmitglied auch die internen Brauchtumskenntnisse. Beflissen ist er zu handwerklichem Beistand gerufen, denn die Kraft der zarten Kinderhände kann dem Teppichmesser kaum den nötigen Druck zur Trennung des Leders verleihen. Schließlich ist der erste Arbeitsschritt vollbracht und jedes Kind der Gruppe hält schlussendlich den Riemenbund in der Hand.

Die Kinder legen beim Zuschneiden des Leders selbst Hand an. Auch Luis Pfeiffer versucht sich daran. | Bild: Alexander Hämmerling

Bereits im vergangenen Jahr war das Kurstädter Sommerferienprogramm mit einer Museumsrallye im Narrenschopf vertreten. „Rallyes sind etwas ausgelutscht. Wir wollten dieses Jahr mit etwas Praktischem aufwarten, damit die Kinder auch etwas mit nach Hause nehmen können“, erklärt Anton-Siegfried Schneider, Archivar der Hirrlinger Heimatzunft und zuständig für die Kleiderkammer im Narrenschopf, zur Intention des Programmpunktes. Und da Schneider aus Hirrlingen ist, war es halt die Hirrlinger Klopfpeitsche die angeboten wurde.

Beim letzten Arbeitsschritt versenken die Kinder sechs Nägel zur Befestigung in Stiel und Leder. Peitschenmacher Dietmar Kurz leitet die Kinder geduldig an und geht dabei auch Lisa-Sofie Merger hilfreich zur Hand. | Bild: Alexander Hämmerling

Im nächsten Schritt ging es für die Kinder vor die Pforten des Narrenmuseums, denn nun wurde es staubig. Die Peitschenstiele aus Eschenholz waren zu drechseln. Auch musste mit Schmirgelpapier der letzte Feinschliff auf der Drechselbank gemeistert werden. Zuletzt wurde der Riemenbund mit sechs Nägeln auf dem Eschenstiel verankert. „Doch zunächst müssen wir die Löcher vorbohren Kinder, sonst splittert das Holz“, gab Kurz Anweisungen. Er hielt das Holz mit einer Zange fest und mit dem Versenken der Nägel besiegeln die Kinder den dreistündigen Workshop zur Peitschenherstellung.