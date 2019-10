der evangelischen Kindertagesstätte am Salinensee in Bad Dürrheim steht ein toller großer Apfelbaum, an dem jetzt zur Erntezeit die reifen Äpfel in den schönsten Farben appetitlich leuchten. Unter diesem Baum trafen sich nun die Kinder mit ihren Eltern und den Erzieherinnen, schüttelten die Äpfel herunter und sammelten sie anschließend auf. Eimer und Säcke waren schnell gefüllt. Anschließend brachte der neu gewählte Elternbeirat die Äpfel zur Apfelpresse und die Kinder freuen sich auf den frischen Saftgenuss. Nebenbei erfuhren die Kinder bei diesem gemeinsamen Ernteerlebnis viel über die Themen Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung und obendrein hatten große und kleine Leute jede Menge Spaß. Bild: Kindergarten