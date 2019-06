Der Barfußpfad in Sunthausen ist ein gern besuchter Ort von Eltern und Kindern. Jedes Jahr befüllt der Kindergarten Sunthausen mit den Kindern sein „Patenfeld“. Die Tannenzapfen wurden fleißig von Kindern und Vätern während der Vatertagsfeier im Wald gesammelt. Am vergangenen Montag, 3. Juni, stand für die aufgeregten Kinder dann ein kleiner Ausflug zum Barfußpfad an. Dort angekommen, haben die Kinder eifrig das Tannenzapfenfeld befüllt. Großen Spaß hatten sie dann, den Barfußpfad gleich selbst auszuprobieren. Bild: Kindergarten