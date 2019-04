von Wolf-Wilhelm Adam

Unter der Trägerschaft der Stadt Bad Dürrheim gibt es sechs Kindergärten, die auf die Kernstadt und die verschiedenen Ortsteile verteilt sind. Die neueste und modernste Einrichtung ist die Kindertagesstätte Stadtkäfer, die am kommenden Samstag eingeweiht wird und besichtigt werden kann.

Der Unterschied

Worin unterscheiden sich der neue und die älteren Kindergärten? Das Gebäude ist in erster Linie funktional. „Die Form folgt hier der Funktion. Sie ist sehr am Raumkonzept für die sechs Gruppen orientiert und bietet vor allem im Gebäude kurze Wege und ermöglicht modernes pädagogisches Arbeiten. Der zweigeschossige Baukörper vereint räumliche Optimierung mit hoher Raumqualität. Die neutrale Hülle, welche mit gezielten, funktionalen Öffnungen perforiert ist, spiegelt sowohl durch die großzügigen Öffnungen Richtung Süden, als auch in den Sitznischen im Norden des Gebäudes seine Funktion und Leben wieder.“ So umschreibt Alexander Stengelin, Pressereferent der Stadt, die Architektur.

Teile der modernen Struktur: Regalwagen, die verschoben werden können, eine zentrale Bewegungshalle, in deren Decke schon die Aufhängung für die Schaukel eingelassen ist. An die Treppe kommt später eine Sprossenwand. Der an der Decke hängende Beamer ist etwa auch für Elternabende nutzbar. Die Anrichte in der Küche ist mit einem Podest versehen, sodass die Kinder dort backen und kochen können. Jeder Gruppenraum hat einen Schlafraum. In einem weiteren kleineren Raum gibt es statt Betten Schlaf-Landschaften, die zu Kletter- und Spielhäusern umgebaut werden können. Die Halle im Obergeschoss ist multifunktional nutzbar.

Das zentrale Element der Heizungs- und Lüftungsanlage ist ein unterirdisch untergebrachter Eisspeicher. Die warme Luft kommt über Öffnungen in der Decke in die Räume, die Abluft wird über Wärmetauscher geführt. Deshalb ist das Öffnen der Fenster oder Lüften nicht vorgesehen. Die von der Solaranlage auf dem Dach erzeugte Energie wird selbst verbraucht, überschüssiger Strom wird in Batterien gespeichert und gegebenenfalls ins Stromnetz abgegeben. Dadurch hat das Gebäude eine ausgeglichene Energiebilanz.

Der Neubau wird, sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind, rund vier Millionen Euro gekostet haben und im Rahmen des geplanten Budgets bleiben. Als Fachförderung aus dem Bundesprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung kommen 526 000 Euro Zuschuss sowie aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg 500 000 Euro.

Andere Einrichtungen im Vergleich

Eine der fünf anderen Einrichtungen ist der Waldkindergarten am Kapfwald, in dem knapp 20 Kinder betreut werden. Auch wenn sich die Leiterin Jutta Janasik und Team manche Neuanschaffung wünschen würden, besteht hier am wenigsten Investitionsbedarf. Die Hütte ist in Schuss, die Solaranlage auf dem Dach liefert Strom und die Kinder sind meist draußen im Wald.

Die Kindertagesstätte Spatzennest in Oberbaldingen wird derzeit umgebaut. Es entsteht ein neuer Schlafbereich in Form eines Anbaus am bestehenden Kindergarten und es gibt zahlreiche interne Umbaumaßnahmen.

Für den Kindergarten „Funkelstein“ in Hochemmingen sind Planungen beabsichtigt, um die räumliche Situation zu verbessern. „Wir sind immer bemüht, die Einrichtungen zukunftsfähig zu halten und gehen nacheinander je nach Bedarf vor“, schildert Alexander Stengelin das Vorgehen der Stadt. Im Januar hat der Gemeinderat für Hochemmingen die Planung eines Besprechungs- und Leitungszimmers beauftragt. Christina Pauli, die Leiterin des Kindergartens berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die baulichen Gegebenheiten des Kindergartens eben durch den Bezug eines bestehenden Gebäudes vorgegeben waren. „In einem völlig neuen Kindergarten entsteht natürlich alles nach neuesten Gesichtspunkten. Das ist schon toll.“ Schaue man das Thema Kleinkindbetreuung in Hochemmingen an, wofür es im Herbst wieder eine Gruppe geben wird, wären sicherlich Erweiterungen sinnvoll. „Wir haben das schon zwei Mal angeboten und werden es auch dieses Mal wieder schaffen“, ist sich Pauli sicher.

Stück für Stück

Optimal ausgestattet sind die bestehenden Kindergärten im Vergleich natürlich nicht. Die jeweiligen Bedarfe werden in den Haushalt eingebracht werden und müssen dann zur Genehmigung kommen. Ella Schuhmacher, Leiterin des Kindergartens Sunthausen, hätte viele Wünsche, wenn man sie fragen würde. „Wir haben keine neue, aber eine sehr gemütliche und familiäre Einrichtung mit sehr engagierten Eltern und entdeckungsfreudigen Kindern“, erzählt sie. Wolle man alles optimal haben, könnte man in Sunthausen theoretisch beim Boden anfangen, die Wände neu streichen und vieles mehr machen. „Aber zwischen einem neuen Kindergarten und einem bestehenden gibt es immer riesige Unterschiede“, so Schuhmacher. „Wichtig ist der stete Austausch mit der Stadt. Man kann keine Wunder erwarten und braucht manchmal etwas Geduld. Aber Kinder sind den Gemeinderäten immer wichtig“, resümiert sie.