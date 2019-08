Nicht nur Kinder aus aus dem Ort selbst, sondern auch aus dem Umkreis waren zum Ferienprogrammtag der Feuerwehr Hochemmingen gekommen. Trotz Regenschauer hatten die Kinder sichtlich Freude und konnten sich als Feuerwehrmann oder -frau ausprobieren. Der Höhepunkt für viele Kinder war sicherlich die Fahrt mit dem Feuerwehrauto, das zuvor bestaunt werden konnte und dessen Gerätschaften den Kindern erklärt wurden und wobei sie nach Herzenslust Fragen stellen konnten. Aber auch der Umgang mit der Kübelspritze, oder das Funken mit dem Funkgerät waren spannende Erlebnisse. So konnte den jungen Teilnehmern aktiv die Arbeit der Feuerwehr näher gebracht werden und so manches Kind entscheidet sich nach so einem Tag, in die Jugendfeuerwehr einzutreten. Dieses Engagement ist deshalb so wichtig und am Ende profitieren alle vom Einsatz der freiwilligen Feuerwehr. Man könne ab einem Alter von zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr mitmachen, erklärt Stefan Hils, der Jugendleiter der Abteilung Hochemmingen. Bild: Niklas Käfer