Der Riderman 2019 war nicht nur ein großer Erfolg für die Stadt Bad Dürrheim und alle Teilnehmer, sondern auch für die kleinen Teams. Damit sind die Kids im Alter von zwei bis sechs Jahren gemeint, die am Samstag bei der Aktion „Wannado Push Bike Kids Race“ starteten. Darunter war ein starkes Team in grün zu finden – nämlich die Stadkäfer!

Bereits bei der Anmeldung am Wannado-Stand auf der Expo des Riderman habe sowohl unter den Kindern, als auch deren Eltern eine mega Bombenstimmung geherrscht, teilt der Kindergarten mit. Die Stadtkäfer – einheitlich im grünem Kindergarten T-Shirt – starteten mit insgesamt 15 Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.

Das Wannado-Bike zog die Kids geradezu magisch an mit den vier unterschiedlichen Glitzerlackierungen in rot, rosa, blau und grün. Die Auswahl war groß, für jeden Kindergeschmack war etwas dabei. Und die Rider-Kids Stadkäfer erlebten einen Freudentaumel der besonderen Art: dort dabei zu sein, wo die Erwachsenen auch fahren, war für sie ein echtes Erlebnis. Überall sah man ein dickes Grinsen in den Gesichtern der Kinder. Und auch hier machten die Eltern keine Ausnahme, auch an ihnen ging der Freudentaumel nicht spurlos vorbei. Die Anfeuerungsrufe nahmen kein Ende, man konnte die Eltern über den gesamten Platz hören. Natürlich war dieses „Rennen“ ohne Zeitmessung und ohne Siegerehrung. Hier ging es nur darum, Kindern Spaß am Sport, wie etwa dem Fahrradfahren, zu vermitteln. Dennoch gaben die Stadtkäfer ehrgeizig Gummi, besonders ein „Felix-Duo“ ging hammermäßig in die Kurven.

Den Anreiz, warum ein Kindergarten hier aktiv mitgemacht hatte, gaben die Anmeldebedingungen zu diesem kostenlosen Rennen. Bei Anmeldung eines Kindergarten mit fünf Kindern erhielt dieser Kindergarten ein Wannado-Bike gesponsert. Jetzt können sich die Stadtkäfer sogar über drei grüne Wannado-Bikes freuen. Und bei der anschließenden Verlosung, freuten sich schließlich zwei der Stadtkäfer-Kinder riesig über den Gewinn eines Wannado-Maskottchens.