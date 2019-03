von Sabine Naiemi

Bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion mit den drei Bürgermeister-Kandidaten Jonathan Berggötz, Jens Wehner und Wolfgang Rahm konnten knapp 400 Zuhörer nun einen direkten Vergleich ziehen: Wie ticken die Kandidaten? Im ersten Teil des Abends wurden die Bewerber ums Amt zur Vorstellung einzeln interviewt. Ein Video hiervon kann im Internet angeschaut werden.

Bad Dürrheim Video: Sechs Fragen an die Bürgermeisterkandidaten Das könnte Sie auch interessieren

Was denken sie zu den Brennpunkt-Themen der Stadt? Was würden sie als Bürgermeister tun, wenn sie ins Amt gewählt werden? Redaktionsleiter und Moderator Norbert Trippl fühlte im zweiten Teil den Kandidaten mit vielen Fragen auf den Zahn:

Wie würden Sie die Friedrichstraße weiterentwickeln?

Jens Wehner erachtet zunächst ein innerstädtisches Konzept für notwendig, um festzulegen wie die Bebauung künftig aussehen soll. Schwierig sei, dass in der Friedrichstraße nicht unendlich Raum zur Verfügung steht und die Autos kriege man nicht raus. Er würde Arkaden anlegen, damit man trocken durch die Straße kommt, einseitiges Parken und parallel dazu zur Verfügung stehende Flächen in der Nähe – wie zum Beispiel das Riegger-Gelände – als Parkplätze aktivieren. Ein regelmäßig verkehrendes Citybähnle könnte helfen, den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Wolfgang Rahm erklärte erneut, ein städtebauliches Konzept mit einem roten Faden entwickeln zu wollen, bevor er Details plane, die sich eventuell nicht verwirklichen ließen. Er wolle erst alle Beteiligten an einen Tisch bringen und die Bedarfe erfragen. Jonathan Berggötz erklärte, man müsse eine gute Aufenthaltsqualität schaffen, aber Grundstücks- und Gebäudeeigentümer müssten mitmachen. Auch er würde einseitiges Parken einführen.

Wie unterstützen Sie als Bürgermeister Gewerbe und Handel?

Er würde auf die Eigentümer zugehen, damit diese sich beteiligen und versuchen, mit vielen kleinen Punkten die Innenstadt beleben, ohne viel Geld auszugeben, erklärte Rahm. Durch einheitliche Schaufensterzeiten und Beleuchtungskonzepte beispielsweise oder die Luisenpassage verschönern. Berggötz erklärte, er würde unter Beteiligung der Kliniken und Einzelhändler versuchen, die Kundenfrequenz zu erhöhen. Es gelte, die rund 750 Besucher der Kliniken in die Stadt zu bringen. Jens Wehner führte eine permanente Verbindung der Ankerpunkte Kliniken, Solemar und Stadt durch einen City-Bus ins Feld. Jedoch müsse langfristig gesehen, die Innenstadt attraktiver gestaltet werden.

Was würden Sie mit der Bahnhofstraße machen?

Da wäre zunächst denkbar, schon nach dem Kreisel Schrittgeschwindigkeit einzuführen, damit es gemütlicher wird, erklärte Jonathan Berggötz. Wolfgang Rahm meinte, dass er dazu nichts sagen würde, weil es derzeit sowieso keinen Handlungsspielraum gebe. Gute Ideen und Pläne gebe es ja schon, erklärte Jens Wehner, doch man müsse die Ist-Situation bei diesem Punkt einbeziehen und spielte damit auf das Irma-Areal an.

Zur Irma-Baugrube – was ist falsch gelaufen, was hätten Sie anders gemacht?

Berggötz: "Der Gemeinderat hat einen demokratischen Entschluss gefällt. Man wird nie 100-prozentige Begeisterung haben. Jetzt muss die Sache aber ortgeführt werden." Das sei gelebte repräsentative Demokratie. "Es kann nicht sein, dass man einen demokratischen Prozess blockiert!", findet Wolfgang Rahm. Was er von außen her mitbekomme, sei, dass die Irma Bad Dürrheim als Blockierer dastehen lasse. Es gelte, die Entscheidung zu akzeptieren. Jens Wehner erklärte, dass Geschichtsforschung nicht zielführend sei. "Wir haben den Ist-Zustand und der Blick muss nach vorne gerichtet werden." Hätte der Stadt das Gelände gehört, hätte man den Daumen drauf gehabt und einen Architekten-Wettbewerb ausschreiben können.

Wie stehen Sie zum Freibad im Minara, würden Sie das noch einmal aufrollen?

Wehner erklärte, dass obwohl ein einstimmiger Beschluss gefallen ist, er trotzdem auf den Prüfstand würde stellen wollen, ob für dieses Geld nicht vielleicht doch so ein Naturbad wie die Troase in Trossingen – immerhin ein Erfolgsmodell – mit zu realisieren ginge. "Es wäre ein Traum, das Freibad zu erhalten, aber der Gemeinderatsbeschluss ist nun mal gefallen", erklärte Jonathan Berggötz. Eventuell reiche später das Geld, das Bad wieder aufzumachen. Wolfgang Rahm verdeutlichte, dass er beide Seiten verstehen könne. Kinder wollen im Sommer nicht in ein Hallenbad, jedoch sei der Beschluss zu akzeptieren, der immerhin aus Sparzwang gefällt wurde. Vielleicht lasse sich das Bad ja später revitalisieren.

Wie würden Sie für mehr Geld im Stadtsäckel sorgen?

"Wenn man die frühere Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet, steht die Stadt gut da", sagt Jens Wehner. Möglichkeiten für mehr Einnahmen sehe er durch Weiterentwicklungen für Gewerbe und Investoren, um das Gesamtvolumen der Einnahmen zu erhöhen. So richtig gut findet Kandidat Berggötz die Finanzsituation dagegen nicht. Da sich Gebühren und Steuern nicht weiter erhöhen ließen, würde er auf mehr Zuschüsse setzen, eventuell Gebäude abgeben oder über Erbbaurecht verpachten. Wolfgang Rahm würde angesichts der günstigen Zinssituation in Flächenpolitik investieren und diese später wieder gewinnbringend verkaufen, erklärte er. "Wenn nicht jetzt investieren, wann dann?"

Wie stehen Sie zur Schweinezucht?

Alle drei Kandidaten positionieren sich einmütig dagegen. Auch wenn es verständlicherweise für die Familie Messner schwer sei, aber das gehe gar nicht, wurden die Konsequenzen für die Luft-, Boden- und vor allem auch die Wasserqualität angesprochen.

Fragen der Zuhörer

Walter Mikuliszyn hatte eigentlich keine Fragen, sondern brachte sichtlich erbost eine Beschwerde an Wolfgang Rahm vor, über dessen Aussage, dass dieser die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim als Blockierer sehe. Sich gegen etwas wehren zu dürfen, gehöre auch zur Demokratie. Rahm nahm insofern Stellung dazu, als dass er sehr deutlich machte, dass er bei seiner Aussage bleibe. "Punkt!" Elias Wagner fragte die Kandidaten, was sie für die Jugend anbieten würden. Es gebe leider nur das Jugendhaus und nicht mehr. Alle Kandidaten verwiesen unter anderem auf das breite Angebot der Vereine und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Als der junge Mann die Mountainbike-Strecke in Bräunlingen ansprach, wurde deutlich, dass der junge Mann gezielt nach dem planten Single-Trail fragte. Er wurde dahingehend beruhigt, dass dafür ja bereits Planungen und Gespräche laufen würden, aber eben vor der Verwirklichung auch relevante Fragen geklärt sein müssten.