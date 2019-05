von SK

Die Apothekerin Andrea Kanold betreibt seit rund 20 Jahren in der Bahnhofstraße in Bad Dürrheim die Salinenapotheke. Sie hat nun am vergangenen Donnerstag offiziell die Johannis-Apotheke an der Ecke Friedrich- und Salzstraße als Filialapotheke übernommen.

Mitarbeiter übernommen

Diese stand nach dem überraschenden Tod des vorherigen Inhabers Bernd Fesser im Alter von 52 Jahren Anfang März zum Verkauf. Dieser hatte die Apotheke 2005 übernommen. Das Personal, das bleiben wollte, hat Andrea Kanold übernommen. Für die gesetzlich bestimmte Filialleitung hat sie Andreas Schneider eingestellt, der aus Königsfeld stammt. In beiden Apotheken sind nun insgesamt 15 Mitarbeiter beschäftigt. Die meisten davon wohnen in Bad Dürrheim.

„Mir war die Standortsicherung wichtig und natürlich die Arbeitsplatzsicherung für die Mitarbeiter“, erklärt Andrea Kanold. Sie selbst hat während der Übergangszeit bis zur offiziellen Übernahme bereits des Öfteren in der Johannis-Apotheke ausgeholfen. Einen Vorteil der räumlichen Nähe beider Apotheken sehe sie darin, dass im Bedarfsfall die Wege für die Mitarbeiter, wenn Not am Mann ist, nicht weit sind.

Änderungen im Sortiment werde es nicht geben. Für die Kunden der Apotheke bleibt alles gleich. Die Leute kennen den Standort, der im übrigen sehr gut sei.

Änderung der Geschäftszeiten

Auf eine Änderung müssen sich die Kunden allerdings einstellen: „Die Geschäftszeiten werden dahingehend angepasst, dass die Johannis-Apotheke zukünftig über Mittag geschlossen ist“, erklärt Kanold. Eine durchgehende Arbeitszeit ohne Pause sei ihrer Ansicht nach für die Mitarbeiter einfach nicht zumutbar. Aber sie denke auch, dass es für die Bürger zu verkraften ist, dass die Apotheken in der Innenstadt für jeweils eine Stunde geschlossen sind. Die Salinen-Apotheke ist demnach von 12.30 Uhr bis 14 Uhr geschlossen, die Johannis-Apotheke wird von 13 bis 14.30 Uhr geschlossen sein.