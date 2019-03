von SK

Mit einer ausführlichen schriftlichen Stellungnahme weist die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim (IG Pro) durch Annerose Knäpple und Anette Bächler den durch Äußerungen des Bürgermeister-Kandidaten Wolfgang Rahm im Interview am 8. März erweckten Eindruck zurück, Schuld an der langen Irma-Verfahrensdauer zu sein.

Der zusammengefasste Inhalt des Schreibens lautet wie folgt: "Die Äußerungen des Herrn Rahm erwecken den Eindruck, dass er, wie auch etliche andere am Bau der neuen Irma Interessierte, versucht, der IG Pro Bad Dürrheim die Schuld für die lange Verfahrensdauer zuzuschieben. Dem ist jedoch nicht so. Verantwortlich dafür ist allein der Investor, sein Architekt und vor allem der Bürgermeister und der Gemeinderat."

Im Folgenden führt die IG Pro ausführlich die Chronologie und Abläufe von der Klinikschließung und Eröffnung des Insolvenzverfahrens im Februar 2013, über die verschiedenen Gemeinderatsbeschlüsse und die Neuplanung des seinerzeit neuen Stadtbaumeisters Holger Kurz und der Abbruchgenehmigung des Landratsamtes im Juni 2016 aus.

Zitat-Fortsetzung: "13.6.2016: Der Investor erhält vom Landratsamt die Abbruchgenehmigung. Wenige Tage später lässt der Investor über dem Haupteingang des Irma-Gebäudes die Scheiben

einschlagen und Matratzen sowie anderes Gerümpel vor und neben den Haupteingang werfen. In diesem Zustand bleibt die vom Investor vorsätzlich schwer beschädigte Irma viele Monate stehen. Ab diesem Zeitpunkt durfte man sich an Zustände „wie in Palermo“ erinnert

fühlen – so Herr Rahm." Es folgt der weitere Ablauf bis zur erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans am 1. März 2019, nun mit den Gutachten.

Zusammenfassend möchte die IG festhalten, dass alles was vor August 2017 geschehen ist, also die mehrfachen Änderungen der Konzepte und Planungen, von vornherein nicht der IG Pro Bad Dürrheim angelastet werden können, so das Schreiben. Dass das Verfahren ab August 2018 noch immer nicht abgeschlossen ist, rühre allein daher, dass Bürgermeister und Gemeinderat trotz entsprechender Hinweise von Bürgern vor der öffentlichen Auslegung im August 2018 kein Verkehrsgutachten und kein Lärmgutachten eingeholt hatten und wegen der Nichtbeachtung des gesetzlichen Mindestabstands den Bebauungsplan wesentlich ändern mussten.

Die IG Pro weiter: "Bevor Herr Rahm der IG pauschal die Schuld an den Verzögerungen zuweist, hätte er sich besser über den tatsächlichen Ablauf des Geschehens informieren sollen. Dass Bürger von ihren Rechten Gebrauch machen, und – wie es das Baugesetzbuch vorsieht – Einwendungen gegen einen Bebauungsplan erheben und gegen einen Bebauungsplan klagen können, ist Teil des Rechtsstaats und in einer Demokratie vom Gesetzgeber gewollt. Die Aufstellung von Bebauungsplänen, wie auch andere weite Bereiche der Kommunalverwaltung, ist eine kooperative Veranstaltung und keine hierarchische wie bei der Polizei üblich."