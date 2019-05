von Sabine Naiemi

Der Gemeinderat will am Donnerstag, 16. Mai, bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung den Weg ebnen für den geplanten Neubau auf dem Gelände der früheren Reha-Klinik Irma. Bereits im Vorfeld kündigt die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim gegen diese Entscheidung weitere Schritte an.

Beschlossen werden soll vom Gemeinderat die für den Neubau erforderliche Änderung des Bebauungsplanes und die teilweise Änderung des Flächennutzungsplanes. Dessen Änderung ist dann dem Regierungspräsidium Freiburg zur Genehmigung vorzulegen.

Sollte der Gemeinderat dies in der vorliegenden Form beschließen, kündigt die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim durch die Sprecherinnen Annerose Knäpple und Anette Bächler bereits im Vorfeld ein sogenanntes Normenkontrollverfahren an. Das bedeutet, dass auf Antrag ein Verfahren in Gang gesetzt wird, bei dem überprüft wird, ob das im Einzelfall angewandte Gesetz verfassungswidrig ist. In der Praxis kommt die Normenkontrolle vor allem bei der Überprüfung von Bebauungsplänen vor.

In ihrem Schreiben führt die IG Pro aus, dass zusammenfassend festzustellen sei, dass „das Interesse der Allgemeinheit an einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Bebauung und vollständigen Renaturierung der Stillen Musel diesen sogenannten Stadträten und Stadträtinnen vollkommen egal“ sei. Insbesondere gelte dies für die Ratsmitglieder, die naturnahe Gewässer und Blühwiesen forderten, aber der überdeckelten Stillen Musel ohne Gewässerrandstreifen, einer weitestgehenden Überbauung beziehungsweise Versiegelung des Grundstücks und dem Fällen von Bäumen im Hindenburgpark bisher widerspruchslos zugestimmt hätten. „Ignoranz und Anmaßung der Entscheidungsträger haben zu dem derzeitigen Schlamassel geführt“, so die IG Pro Bad Dürrheim.

Das Schreiben schließt mit den Worten, „..dass es der noch im Amt befindlichen Verwaltung und dem Gemeinderat gut anstehen würde, vom hohen Ross abzusteigen, sich ernsthaft mit den Einwendungen der Bürger auseinanderzusetzen und keinen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Die dafür erforderliche Zeit wäre wirtschaftlich sinnvoller genutzt, als sich auf ein langwieriges und kostspieliges Normenkontrollverfahren einzulassen, das ansonsten kommen wird.“