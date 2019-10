von Jörg-Dieter Klatt

Bevor der Oberbaldinger Ortschaftsrat sich am vergangenen Montag zu seiner jüngsten öffentlichen Sitzung traf, informierten sich die Mitglieder des Gremiums zunächst vor Ort über den Fortgang der Innenrenovierung in der Oberbaldinger Kirche. Martin Kalisch, der Vorsitzende des Bauausschusses und Mitglied der Kirchengemeinderates, erläuterte den Stand der Planungen und der bislang geleisteten Arbeiten. Wie sich mittlerweile zeigte, wird die Renovierung aufwendiger als zunächst gedacht.

Der Vorsitzende des Bauausschusses, Martin Kalisch (rechts), zeigt den Ortschaftsräten beim Rundgang durch die Oberbaldinger Kirche die völlig abgefaulte Stütze der Empore. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

In Eigenleistung entfernten die Gemeindemitglieder in den vergangenen Wochen nicht nur die Kirchenbänke. Auch Abbrucharbeiten im Bereich der Kanzel sowie die Demontage einiger elektrischer Kabel übernahmen die Helfer. Der Kirchenraum präsentierte sich demzufolge den Ortschaftsräten ohne Altar, ohne Fußboden, ohne Kirchenbänke und Kanzel. Letztere wird nicht mehr in die Kirche zurückkehren, weil sie nicht zum kulturhistorischen Erbe des Gotteshauses gehört. Sie wurde erst in der 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in die Kirche eingebaut. Woher sie stammt, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit zurückverfolgen. In Zukunft werden die Predigten dann von einem Ambo auf der rechten Seite des Altars gehalten. Auffällig wird auch der Wegfall des L-Schenkels der Empore sein. Da von den dortigen Sitzplätzen weder Prediger noch Altar zu sehen waren, beschlossen die Planer, diesen Teil der Empore zu entfernen. Im Gegenzug wird dafür der rückwärtige Teil um gut einen Meter in das Kirchenschiff hinein verlängert. Dadurch werden 15 Sitzplätze mit Sicht zum Altarraum gewonnen werden.

Mit vereinten Kräften werden Teile der früheren Kanzeltreppe von Gemeindegliedern lautstark entfernt.Bild: Jörg-Dieter Klatt

Martin Kalisch erläuterte dem Ortschaftsrat die derzeit ins Auge gefassten Investitionskosten. Diese liegen bei 650 000 Euro, von denen über die Hälfte vom Oberkirchenrat in Karlsruhe beigesteuert wird. 240 000 Euro muss die Oberbaldinger Kirchengemeinde beisteuern. Da die Innenrenovierung schon seit Jahren ansteht, konnten in dieser Zeit 120 000 Euro Rücklagen gebildet werden. Von den restlichen 120 000 Euro sind bislang nach dem Start der Spendenaktion gut 70 000 Euro als Spenden in die Gemeindekasse geflossen. Der Rest muss über einen Kredit finanziert werden.

Fast alles wird neu

Decken und Wände bedürfen einer gründlichen Sanierung und werden nach Abschluss der Arbeiten in hellen Farbtönen erstrahlen. Ebenso wird die Empore neu gestaltet. Alle Stützen bekommen neue Fundamente, nachdem bei den Abbrucharbeiten festgestellt wurde, dass einer der Pfeiler völlig abgefault war. Der Fußboden wird auf dem bestehenden Betonfundament mit Holzparkett neu aufgebaut und mit einer wasserdichten Schicht versehen. Da die alten Kirchenbänke durch Feuchtigkeit und Wurmbefall nicht mehr eingebaut werden können, werden auch hier Neuinvestitionen notwendig. Geplant war eigentlich, dass die Bänke von der alten Farbe befreit und neu gestrichen werden. Zukünftig wird es auch wieder eine Bankheizung geben. Das sei nach Aussage von Martin Kalisch die wirtschaftlichste Lösung. Eine neue Lautsprecheranlage wird den Raumhall elektronisch unterdrücken können, sodass sich die akustischen Eigenschaften der Kirche deutlich verbessern werden.

Der im Bild rechte Teil der Empore wird noch entfernt.

Martin Kalisch ist zuversichtlich, dass zu Pfingsten 2020 die Kirche wieder für die Gottesdienste zur Verfügung steht. Alle hoffen, dass die Arbeiten bis dort abgeschlossen sind. Er könne sich gut vorstellen, so Ortsvorsteher Ullrich, die drei großen Baustellen – Kirche, Festhalle und Kindergarten – in einem gemeinsamen großen Festakt wieder ihrer Bestimmung zu übergeben.

Spenden

Wer sein Scherflein für die Innenrenovierung der Oberbaldinger Kirche beisteuern möchte, kann das gerne tun. Bankverbindung: IBAN DE54 6945 0065 0000 0029 23, Evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen, Stichwort: Innenrenovierung.