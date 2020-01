„2019 besuchten 136 Igel die Station“, postet Karin von Igelherz Ende Dezember auf Facebook. 117 davon hätten wenigstens für eine kurze Zeit stationär aufgenommen werden müssen. Der durchschnittliche Aufenthalt in der Station betrug 35 Tage. Insgesamt hätten dank verschiedener Pflegestellen 48 Igel dort weitergepäppelt werden können, wodurch in der Station wieder mehr Platz für Akutfälle entstand.

71 Igel konnten dieses Jahr noch gesund wieder ausgewildert werden, elf Tieren wäre leider nicht mehr zu helfen gewesen, sie sind verstorben oder mussten eingeschläfert werden. Von den restlichen 35 Tieren befinden sich 22 an auswärtigen Überwinterungsstellen und 13 Igel sind noch in der Station in Behandlung. Nach dem Winterschlaf werden auch diese Igel wieder in die freie Wildbahn entlassen. Im Sommer gab es 23 Handaufzuchten bei Igelherz und Pflegestellen. Sechs Babies überlebten wegen Schwäche nicht, alle anderen befinden sich entweder schon in freier Wildbahn oder überwintern kontrolliert in Pflegestellen.

Außerdem waren im Frühjahr fünf Feldhasen-Handaufzuchten in der Station, von denen zwei Hasenkinder verstarben. Auch drei Eichhörnchen-Handaufzuchten wurden versorgt. Zwei davon konnten später ausgewildert werden. Eine Spitzmaus Handaufzucht gelang leider nicht. Die vier Kleinen waren noch keine 24 Stunden alt, weshalb sie kaum Biestmilch ergattern konnten. Der Blitzbesuch eines verunfallten Mauswiesels dauerte lediglich einen Tag.

„Das Jahr kostete viel Kraft und Tränen, aber brachte auch viel Freude und Erfolge“, sagt Karin. Ihr Nachname wird nicht genannt, weil man ihr sonst die Tiere quasi einfach über den Zaun schmeißt. Dass die Mehrheit der Tiere gerettet werden konnte, verbucht sie als Erfolg. Die Zahlen machen sie glücklich. Tausend Dank richtet Karin in diesem Zusammenhang an alle Unterstützer und Wegbegleiter.

Geld- und Sachspenden sind immer willkommen. Die Kontaktaufnahme ist möglich unter „igelherz baddürrheim“ auf Facebook.