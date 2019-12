von Alexander Hämmerling

45 Jahre seiner Existenz hat der KWA-Kurstift am Salinensee „Kuratorium wohnen im Alter“ dieses Jahr gefeiert und hat mit einem profunden Jubiläumsprogramm ereignisreiche und organisatorisch anstrengende Monate hinter sich. Mit einem Kabarett, Konzerten, Gaukler-Picknick und Festakt im September begingen die 170 Bewohner und 136 Mitarbeiter der Einrichtung am Salinensee das Geburtstagsjahr zusammen mit unzähligen Gästen. Ihren Abschluss fanden die Feierlichkeiten nun in einem Konzert mit der Stadtmusik Hüfingen.

Aus der Reihen der Stadtmusik Hüfingen bildete sich auch ein Chor. Dieser bereichert das Konzert im KWA-Kurstift mit vielen Gesangsstücken. | Bild: Alexander Hämmerling

Bei vorweihnachtlicher Stimmung füllte sich der Konzertsaal des Stifts nahezu vollständig. In Ensembles verschiedener Zusammensetzung kredenzten die Hüfinger ein kontrastreiches Potpourri musikalischer Klänge. Die programmatische Palette der Dreier- oder Fünferformationen reichte dabei von Tiroler Waisenliedern bis zu Mozarts kleiner Nachtmusik, zu der auch die lieblichen Klänge einer Oboe im Stift den Äther erfüllten. Als Moderatorin und Organisatorin des Abends zeichnete Christina Meckes, die Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des Stifts, verantwortlich. „Wir haben auch ein besonderes Überraschungsstück für sie“, kündigte sie eine eher ungewöhnliche Zusammensetzung abseits der Blasmusik an. Ein Quartett aus Vibraphon, Klavier, Schlagzeug und E-Bass betrat die Bühne und das Auditorium erfreute sich an einem beschwingten Medley aus Musicals und Filmmusiken, darunter beispielsweise der Evergreen Night Fever von den Bee Gees.

Verschiedene Formationen der Hüfinger Stadtmusiker traten konzertant im KWA-Kurstift in Erscheinung. Auch die PR-Dame des Hauses, Christina Meckes (dritte von rechts), griff kurzerhand zum Saxophon und gesellte sich zu den Musikern. | Bild: Alexander Hämmerling

Die Hüfinger Stadtmusiker sind neben der Blasmusik jedoch auch dem Gesang sehr zugetan. Vor zwei Jahren bildete sich aus dem Orchester ein eigenständiger Chor, dem sich auch einige dem Gesang zugeneigte Bürger Hüfingens zugehörig fühlen. Mittlerweile untermalt der Chor auch gesanglich den Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag in der Hüfinger Stadtkirche. Nur zu gern gaben die elf Barden auch a capella einige Stücke zum Besten.

Das Auditorium war vom dargebotenen Programm sichtlich angetan. Bilder: Alexander Hämmerling | Bild: Alexander Hämmerling

Schließlich griff Meckes zu einer variierten Melodie des Klassikers „Lasst uns froh und munter sein“ selbst zum Saxophon und mischte sich unter die Reihen der Hüfinger Musiker. Gemeinsam mit den Musikern stimmten sich die Konzertbesucher, die nicht mit Applaus geizten, zu „Oh du fröhliche“ auf das bevorstehende Fest ein.