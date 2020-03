von Hans-Jürgen Götz

Bad Dürrheim – Eigentlich sollte der Schultag am Montag an der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim noch ganz geregelt ablaufen. Die allgemeine Schließung aller Schulen ab Dienstag war ja auch schon verfügt worden und die Lehrer wollten die Kinder noch mit Hausaufgaben für die schulfreie Zeit bis zum Ende der Osterferien versorgen.

Doch dann kam plötzlich alles ganz anders. Gleich zu Schulbeginn am morgen riefen die Eltern eines Kindes in der Schule an und meldeten es krank. Das Kind war zwar letzte Woche noch in der Schule, aber erst über das Wochenende haben seine Eltern Kenntnis davon bekommen, dass es in dieser Zeit leider auch Kontakt zu einem erst jetzt bestätigten Corona-Infizierten gehabt hatte.

Konrektorin Stephanie Schweizer hat darauf sofort das Gesundheitsamt angerufen um das weitere Vorgehen in diesem Fall abzustimmen. Da dort telefonisch aber nicht sofort jemand zu erreichen war, hat sie umgehend das Schulamt informiert. Dort wurde daraufhin ohne Zögern beschlossen, die Schule sofort zu schließen und alle Kinder geordnet nach Hause zu schicken.

„Wir haben bei uns über 400 Schülerinnen und Schüler“, so Stephanie Schweizer. Sie ergänzt: „Unsere Vorbereitungen der letzten Wochen haben sich aber ausbezahlt. Innerhalb kürzester Zeit konnten wir alle Eltern per E-Mail, WhatsApp oder Telefon erreichen, so dass innerhalb einer Stunde alle Kinder in aller Ruhe, geordnet und sicher von Ihren Eltern und Betreuern abgeholt werden konnten.“

„Gegen 8.15 Uhr gab es über WhatsApp die Information an die Schüler, dass es einen Coronaverdacht gibt und die Schule unverzüglich zu verlassen ist“, erklärt ein Vater gegenüber dem SÜDKURIER. Per Elternklassen-WhatsApp sei man gegen 8.30 Uhr darüber unterrichtet worden, dass man sein Kind abholen solle. Von einigen Elternsprechern wurden Zettel verteilt mit den täglichen Hausaufgaben bis zu den Osterferien. „Dann wurde die Schule abgeriegelt“, so der Vater. Wohl auch zum Erstaunen des gegenüberliegenden Kindergartens St. Raphael. Denn Eltern, die Kinder auf der Schule sowie im Kindergarten haben, hätten diese auch gleich aus dem Kindergarten abgeholt.

Kindergartenleiter Moritz Keller bestätigte, dass Eltern auch gleich Geschwisterkinder von Schülern abgeholt hätten. Eine offizielle Begründung könne er nicht geben, da ihm über die Vorgänge an der Schule nichts bekannt sei, erklärte er auf telefonische Nachfrage.

Stephanie Schweizer war voll des Lobes für die Eltern, das Lehrer-Team und die Schulsekretärin, wie alle perfekt Hand in Hand gearbeitet haben und die ganze Situation, ohne jegliche Panik, in aller Ruhe, innerhalb kürzester Zeit gemeistert haben.

Die Kinder wurden auch noch mit einem entsprechenden Hausaufgabenpaket versorgt, welches zusätzlich auch online zur Verfügung steht. Damit können die Eltern mit ihren Kindern in der schulfreien Zeit bis nach den Osterferien wenigsten das Nötigste an Unterrichtsstoff so weit wie möglich aufarbeiten.

Wie bereits von der Stadtverwaltung angekündigt, sind ab dem heutigen Dienstag auch alle Kindergärten geschlossen.

Notfallbetreuung eingerichtet

In Schulen und Kindertagesstätten werde eine Notfallbetreuung eingerichtet, erklärte die Stadtverwaltung in einem Schreiben. Diese dient dazu, die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten in den Bereichen der kritischen Infrastruktur, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten. Informationen darüber, wen dies genau betrifft und was die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung sind sowie ein Kontaktformular für die Anmeldung, sind auf der Internetseite der Stadt zu finden unter: www.bad-duerrheim.info/de/Aktuelles/Coronavirus/Notfallbetreuung.