Nach über zehn Jahren der vergeblichen Bemühungen, gibt es nun erfreuliche Nachrichten für Heinz Kriebel, den Rektor der Grund- und Werkrealschule. Welcher Art diese sind erläuterte der Schulleiter einer Abordnung der Freien Wähler, die sich im Vorfeld der Haushaltsberatungen vor Ort nach dem Stand der Dinge erkundigten.

Entsprechend der Planungen wird endlich der trostlose Schulhof verschönert und kindgerecht hergerichtet. „Wir gehen davon aus, dass die Maßnahmen im kommenden Jahr umgesetzt werden und begrüßen das Vorgehen des Stadtbauamtes sehr“, erklärte Fraktionssprecher Klaus Götz. Die Investitionen in die Grund- und Werkrealschule seien elementar wichtig und eine Investition in die Zukunft. „Die Sanierung der Schulen und Ausbau der Kindergärten gehören zu den Themen, die die Freien Wähler mit höchster Priorität behandeln.“ Es sei dringend notwendig, ein schönes, ansprechendes Umfeld für die Kinder zu schaffen. So ist im Haushaltsentwurf 2020 ein Betrag von Ebenfalls erfreulich: Großspielgeräte wurden bereits bestellt. Die Sparkasse Bad Dürrheim machte dies durch ihre Unterstützung möglich.

Großes Sorgenkind der Schule ist seit vielen Jahren die sich in einem maroden Zustand befindliche Oskar-Grießhaber-Turnhalle. Im Fokus steht überwiegend die enorme Rissbildung in den Wänden. Tragfähigkeit und Standfestigkeit würden regelmäßig überprüft und seien gewährleistet, so Kriebel. Als optische Verbesserung befürworten die Freien Wähler, sogenannte Prallschutzwände, wie sie bereits an den Stirnseiten der Halle angebracht wurden. Diesen Vorschlag wolle man bei den Haushaltsberatungen einbringen.

Ím Haushaltsentwurf 2020 sind für die Schule rund 500 000 Euro vorgesehen, in deren Rahmen viele der von den Freien Wählern gewünschten Maßnahmen vorgesehen sind. Rektor Kriebel zeigte sich mit der Resonanz auf die Grund- und Werkrealschule und deren Belegung sehr zufrieden. Die Schule sei derzeit voll belegt. Gute Rückmeldung erfahre auch die verlässliche Ganztagesbetreuung.