von Alexander Hämmerling

Ein Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahlen am 26. Mai steht nun auch in Oberbaldingen. Die nicht mitgliedschaftliche organisierte und damit parteiunabhängige Wählervereinigung „Bürger für Oberbaldingen in Bad Dürrheim“ (LBfO) hielt ihre Nominierungsversammlung ab. Eine weibliche Aspirantin tritt in dem Teilort zu den Wahlen nicht an. Die Wahlleitung übernahm Wolfgang Reichmann, Vorsitzender der Ortsgruppe der Freien Wähler Bad Dürrheim.

Einig waren sich die Kandidaten, dass der bisherige Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich (Elektromeister, 68) und sein Stellvertreter Hans Lohrer (Bautechniker, 58) die Listenplätze eins und zwei einnehmen. Die restliche Platzierung verläuft in alphabetischer Reihenfolge wie folgt: Andreas Beck (Bankkaufmann, 52), Alexander Gauerhof (Gas- und Wasserinstallateur, 38), Martin Götz (Speditionskaufmann, 46), Florian Kleinhans (Ausbildung als Zimmerer, 23), Stephan Link (kaufmännischer Leiter, 39), Daniel Montel (Lokführer und Landwirt, 30), Alexander Niederkorn (Projektleiter Bau, 44), Sebastian Wenzler (Projektmanager, 30) und Pascal Wölfle (Schreinermeister und Betriebswirt, 33).