Fast schon eine Grundsatzdiskussion löste die Stadträtin Derya Türk-Nachbaur im Verwaltungsausschuss mit ihrem Antrag auf Flexibilisierung des Betreuungsprogrammes für Grundschüler an der Grund- und Werkrealschule (GWRS) aus.

Dementsprechend soll zusätzlich zur Ganztagesschule als Alternative Eltern die Möglichkeit einer Mittagsbetreuung mit Essen über den Zeitraum von nicht ganz zwei Stunden gegeben werden. Dies wird seit längerem durch einen Teil der Elternschaft gefordert, vor dem Hintergrund, dass manche Eltern aufgrund einer Halbtagstätigkeit nicht die Betreuung für den ganzen Tag benötigen, aber bisher quasi gezwungen waren, entweder die komplette Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen zu müssen, oder unter Umständen keine Betreuung zu haben.

Seitens der Verwaltung wurden die pädagogischen und finanziellen Rahmenbedingungen geprüft und die Ergebnisse nun dem Ausschuss vorgelegt. Dabei wurde auch mitgeteilt, dass die Zahl der teilnehmenden Kinder in der Ganztagesschule der Grund- und Werkrealschule von 56 auf 43 zurückgegangen sei und jetzt nur noch aus zwei statt drei Gruppen bestehe. Damit ist auch ein Rückgang der finanziellen Förderung verbunden. Ursache sei wohl, dass manche Eltern die Ergebnisse dieses Antrages abwarten wollten. Aber es kam auch zur Sprache, dass das pädagogische Angebot der Ganztagesschule als qualitativ unzureichend empfunden wird.

Während von Rektor Heinz Kriebel von der Grund- und Werkrealschule und Hauptamtsleiter Markus Stein den Rückgang als weniger dramatisch empfanden, sahen dies Wolfgang Kaiser und Angelika Strittmatter (LBU) und Derya Türk-Nachbaur anders. Kriebel teilte außerdem mit, dass ihm seitens des Schulamtes sogar angeraten wurde, dieses zusätzliche Betreuungsangebot möglichst zu verhindern, um einen Wegfall der Ganztagesschule zu vermeiden. Für Überraschung sorgte der Einwurf von Patrizia Schneider, Schulleiterin an der Ostbaarschule, dass man wohl Kinder teilweise von der Ganztagesschule abmelden könne. Wolfgang Kaiser erklärte dazu, dass er wisse, dass das in Donaueschingen auch möglich sei.

Bei einer Umfrage äußerten 29 von 160 befragten Eltern den Wunsch nach einer alternativen Betreuung. Diese Zahl sei nicht unerheblich, so Türk-Nachbaur und die alternative Betreuung für viele Familien wichtig. Dem pflichtete die sachkundige Bürger Tanja Bühler bei. Klaus Götz (Freie Wähler) sah zwar auch die Problematik, wollte aber nicht mit der Axt Hand an ein funktionierendes System legen. Wolfgang Kaiser hob den pädagogischen Stellenwert einer Ganztagesschule hervor in einer Zeit, in der immer mehr Kinder Unterstützung benötigen würden. Klar war jedoch, dass das pädagogische Angebot der Ganztagesschule der Verbesserung bedarf.

Letztlich wurde der Antrag der SPD abgelehnt. Es sollen weitere Informationen eingeholt werden und bei einem neuen Termin auch die Schulleiter dezidiert vortragen. Das Thema wird spätestens in der Klausurtagung im Frühjahr wieder diskutiert.