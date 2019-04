Melanie Grimm, Leiterin des Kindergartens Stadtkäfer bedankte sich überschwänglich bei der feierlichen Eröffnung der Räumlichkeiten bei Stadtbaumeister Holger Kurz, der mit der neuen Kindertagesstätte ein wahres Meisterwerk geschaffen habe.

"Sie sind der beste Stadtbaumeister, den man sich wünschen kann", lobte sie. Im Arm der Kindergartenleiterin zeigte sich Kurz sichtlich gerührt und meinte: "Man sagt mir einen manischen Gestaltungswillen nach. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß, die vier Millionen Budget auszugeben."

Viele waren zur Einweihungsfeier gekommen. Alle wollten sehen, was hinter der Fassade des neuen Gebäudes versteckt. Klaus Martin, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Villingen-Schwenningen, folgte den Ausführungen des Stadtbaumeisters aufmerksam. "Wir planen in Villingen ein ähnliches Gebäude, haben aber sieben Millionen Budget mehr angesetzt. Ich bin gespannt, wo die Unterschiede liegen", sagt Martin im Gespräch.

Dass der neue Bad Dürrheimer Kindergarten höchsten Anforderungen gerecht wird, merkten die Besucher spätestens dann, als sie Stefan Jakobs vom Institut für Sozial- und Umweltforschung in die Heizzentrale folgten. "So eine Technik gibt es bisher kein zweites Mal", erklärte Jakobs und erläuterte die vielen Vorteile der Anlage. Die Strahlungswärme, die von den Decken ausgeht, ermögliche einen sehr angenehmen und energiesparenden Einsatz der Ressourcen, die hauptsächlich über die Solaranlage auf dem Dach, Wärmerückgewinnung und Speicherung bereitgestellt würden.

Melanie Grimm und Bürgermeister Walter Klumpp dankten allen, die zum Gelingen des neuen Kapitels in der Stadtgeschichte Bad Dürrheims beigetragen haben. "Wir haben ein innovatives Vorzeigeprojekt realisiert, das unseren Kindern einen tollen Raum zum Heranwachsen bietet", so das Stadtoberhaupt. Grimm hatte für jeden der Helfer ein Dankeschön dabei. Sie lobte insbesondere ihr Team, das immer hinter ihr stehe und überreichte dankbar jeder Kollegin eine Rose.

Thomas Hertkorn vom Architekturbüro Schweiger hatte nicht nur einen gebackenen Schlüssel dabei, sondern auch ein Holzpferd für die Kinder. "Dieser Bau stand unter einem guten Stern. Durch die vielen fleißigen Handwerker lief alles äußerst rund", so der Architekt. Elternbeiratsvorsitzende Petra Vosseler dankte im Namen aller Eltern für eine solch tolle Bleibe für die Kinder. Durch die beiden Pfarrer Michael Fischer und Bernhard Jaeckel erhielt das Haus schließlich noch seinen Segen.

Die Ursprünge

Die Stadtkäfer haben ihren Ursprung in Biesingen. Dort hatten engagierte Bürger 2004 eine Krabbelkäfergruppe eröffnet, die mit einer Zweigstelle in Bad Dürrheim für eine Kleinkindbetreuung sorgte. 2010 übernahm die Stadt die Trägerschaft, fast neun Jahre war die dann zweieinhalbgruppige Einrichtung im Hotel am Solegarten untergebracht. Das neue Gebäude bietet rund 85 Kindern in sechs Gruppen Platz. Im Sommer dieses Jahres wird die Vollauslastung gegeben sein.