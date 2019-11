von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Auch in diesem Jahr findet wieder der Lichtermeer-Abend in der Solemar-Therme in Bad Dürrheim statt und zwar mittlerweile zum siebten Mal. Am Freitag, 15. November, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr wieder auf einen abwechslungsreichen und unverwechselbaren Aufenthalt im Sole-Heilbad freuen, kündigt die Kur- und Bäder GmbH an.

Alina Storto (Graceful Dancingfire) aus Villingendorf verzaubert mit ihrer eleganten Feuershow Menschen mit ihrer eleganten Feuershow in aller Welt. | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

„In den vergangenen Jahren war das Lichtermeer eine der beliebtesten Veranstaltungen unserer Gäste und es konnten stets zahlreiche Besucher an diesem Eventabend willkommen geheißen werden“, erklärt Gästemanager Peter Kroschinsky.

Was erwartet die Gäste also? Eine Poolbar im Therapiebecken mit erfrischenden Cocktails, ein erweitertes gastronomisches Angebot mit leckeren Köstlichkeiten in der Therme, ein faszinierendes und abwechslungsreiches Showprogramm mit professionellen Künstlern auf der Bühne am großen Innenbecken und auch Aufführungen in der Sauna und im Außenbereich.

Marina Fuhrmann zeigt Darbietungen mit Hula-Hoop-Reifen und Handstandakrobatik. | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

Der Programmablauf des Abends sieht folgendermaßen aus: Um 18 Uhr wird Peter Kroschinksy die Gäste im Bad begrüßen. Dann geht es auch schon los mit dem Programm. Um 18.30 Uhr tritt die Leuchtstab-Gruppe vom MMC Villingen auf, gefolgt von der ersten Feuer- und Leuchtjonglage-Show um 19 Uhr. Schlag auf Schlag geht es weiter mit einer Handstand-Show um 19.30 Uhr, einer Feuershow um 20 Uhr, um 20.30 Uhr wieder ein Auftritt der Leuchtstab-Gruppe vom MMC Villingen, eine weitere Leuchtshow um 21 Uhr, um 21.30 Uhr eine Hula-Hoop-Show und zum Schluss um 22 Uhr wieder eine Feuershow.

Christian Blessing aus Stuttgart malt effektvoll leuchtende Bilder in die Luft. | Bild: Kur- Und Bäder Gmbh

In der Sauna präsentiert sich um 18.30 Uhr Graceful Dancingfire, um 19.30 Uhr tritt das Saunateam auf und um 20.30 Uhr wieder Graceful Dancingfire.

Eine wichtige Änderung gibt es aber noch: Früher waren oft auch kleinere Kinder bis spät in die Nacht anwesend. Das möchte die Kur- und Bäder GmbH vermeiden und deshalb ist beim Lichtermeer der Eintritt erst ab 16 Jahren zugelassen.