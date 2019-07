von Wolf-Wilhelm Adam

Der Turn- und Sportverein (TuS) Oberbaldingen hat mit seinem Sommerfest, das seit vielen Jahren zum festen Programm des Vereins zählt, wieder einmal ein tolles Wochenende gefeiert. Wenn man es so will, dann war es eine Art Premiere für das bevorstehende große Jubiläum des Vereins. Denn beim TuS stehen in zwei Jahren die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Abteilung Fußball auf der Tagesordnung.

David Epp ist stellvertretender Abteilungsleiter und hauptsächlich für das Vereinsheim zuständig. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Der Gesamtverein wurde sogar schon im Jahr 1931 gegründet. Damit feiern die Fußballer 2021 ihr 50-jähriges Bestehen und der Gesamtverein sogar schon sein 90-Jähriges. Bislang stecken die Planungen für das Jubiläum noch in den Startlöchern. „Aktuell haben alle so viel mit der 1250-Jahr-Feier zu tun, da wollten wir nicht auch noch mit unseren Jubiläumsvorbereitungen starten“, erklärt David Epp, der stellvertretende Abteilungsleiter, gegenüber dem SÜDKURIER. „Doch sobald das große Jubiläumsfest vorbei ist, werden wir die Planungen angehen und konkretisieren.“

Toll wäre natürlich ein Topspiel gegen einen Zweit- oder Drittligisten. Darum möchte sich der Verein bemühen, um seinen Vereinskameraden ein richtiges Schmankerl zu bieten. 450 Mitglieder zählt der TuS aktuell und schickt jedes Jahr zwei Herrenmannschaften ins Rennen sowie eine Damenmannschaft in einer Spielgemeinschaft mit Bad Dürrheim. Von der E- bis zur A-Jugend ist auch im Jugendbereich viel geboten und der Verein bildet so seine eigenen Spieler aus, die dann irgendwann in den aktiven Mannschaften spielen werden. Georg Schwörer und Olaf Schumacher sind hier die Verantwortlichen, die die Jugend auf das aktive Spiel vorbereiten.

Der Verein leistet damit nicht nur eine hervorragende Jugendarbeit, sondern möchte seinen vielen Mitgliedern auch eine tolle Anlage bieten. Mit mehreren Rasenplätzen können jederzeit große Turniere ausgerichtet werden.

Der Anbau ans Vereinsheim konnte nur durch eine großzügige Spende und den Einsatz vieler Vereinsmitglieder gestemmt werden. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Aktuellstes Bauprojekt ist die Pergola als Anbau an das bestehende Vereinsheim. „Seit Anfang letzten Jahres sind wir hier am Bauen. Ein großer Anbau mit Vordach ermöglicht uns heute, den Besuchern unseres Festes ein schattiges Plätzchen zu bieten, wo sie sich ihr Steak oder auch das leckere Bier schmecken lassen können“, berichtet David Epp.

Unzählige ehrenamtliche Arbeitsstunden sind bereits in diesen Anbau eingebracht worden. Und überhaupt war ein solches Projekt nur realisierbar, weil sich ein großzügiger Sponsor gefunden hatte. Wolfgang Link, der leider letztes Jahr verstorben ist, hat den rund 50 000 Euro teuren Anbau fast komplett finanziert. „Ihm haben wir als Freund und Gönner viel zu verdanken“, betont Epp.

Der Verein ist also bestens aufgestellt, um in zwei Jahren das nächste halbe Jahrhundert Vereinsgeschichte schreiben zu können.