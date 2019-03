von Alexander Hämmerling

Der Ortsverband der Freien Wähler Bad Dürrheims hat zwölf Kandidaten auf der Liste für die Gemeinderatswahlen. Neben den Kreis- und Gemeinderatskandidaten steht auch die Liste für den Ortschaftsrat Unterbaldingen. Die Listenwahl für Hochemmingen musste vertagt werden, da nicht genügend Kandidaten anwesend waren.

Im Vorfeld der Wahlen schloss sich die Kreisverbandsvorsitzende der Freien Wähler im Schwarzwald-Baar-Kreis, Amapola Rodriguez-Schneider, den, den Weltfrauentag begleitenden Diskussionen um die Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft an: „Ich appelliere an alle Frauen, sich mehr auf Kommunallisten aufstellen zu lassen. Mütter sollten hier Vorbildfunktion für ihre Töchter haben.“

Als Wahlleiterin präsentierte Rodriguez-Schneider sieben Kreistags- und einen Ersatzkandidaten der Freien Wähler, die im Wahlkreis II Villingen-Schwenningen Land-Süd antreten. In geheimer Wahl wurden einstimmig und nach Reihenfolge der noch amtierende Bürgermeister Walter Klumpp (Tuningen), Iris Weißer (Brigachtal), Klaus Götz (Bad Dürrheim), Christian Noack (Sunthausen), Matthias Nann (Bad Dürrheim), Christine Ritzi (Tuningen) und Angelika Schlenker (Bad Dürrheim) gewählt. Potenziell nachrückender Ersatzkandidat für den Kreistag ist der Vorsitzende der Ortsgruppe Bad Dürrheim, Wolfgang Reichmann, auf Listenplatz acht.

Als Wahlleiter für die Gemeinderatskandidaten kommentierte Reichmann: „Zwölf Leute stehen auf der Liste, 13 wären besser gewesen. Ich habe alle abtelefoniert, das müssen wir so hinnehmen.“

Nicht alle bisherigen Mandatsträger treten erneut an. Auf der Liste für den Gemeinderat finden sich aus der Kernstadt die Namen Günter Tschida, Xenia Götz, Uwe Siefert, Benedikt Martin, Johann Merkel, Christian Lippert, Susanna Schmidt, Wolfgang Reichmann, Maike Folkmann, Jürgen Rauch und Andreas Graf. Aus Unterbaldingen kandidieren Gottfried Schacherer, Franz Eisele und Pasquale Avallone.

Aus Oberbaldingen treten Hans Lohrer, Alexander Gauerhof und Florian Kleinhans an. In Unterbaldingen gehören zu den bisherigen Mandatsträgern Gottfried Schacherer, Franz Eisele, Christian Hirt und Pasquale Avallone, dazu gesellen sich Alexandra Maier, Tanja Trächtler, Marcel Summerer und Matthias Wenzler.

Vorerst ungewiss bleibt die Listung für den Ortschaftsrat in Hochemmingen. Mindestens drei Mitglieder mit Wohnsitz in Hochemmingen hätten für eine erfolgreiche Wahl anwesend sein müssen. Es standen jedoch lediglich zwei Personen zur Verfügung. Die vorliegende Liste präsentierte Hillmar Seyboldt, Felix Waldraff, Kai Laufer, Jürgen Felsensteiner und Simone Romer. Die Wahl der Kandidaten wird im Rahmen einer gesonderten Nominierungsversammlung erfolgen. Ein Termin ist noch nicht bekannt.