von SK

Im Rahmen seiner Kandidatur für die Bürgermeisterwahl besuchte Jens Wehner die Firma Kunststoff Christel, einen der größten Arbeitgeber der Stadt. Die Firma ist seit über 60 Jahren in Bad Dürrheim angesiedelt und wuchs zu einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern heran.

Auch für die Zukunft sehe Inhaber und Geschäftsführer, der Diplom-Ingenieur Rainer Christel, seine Firma auf Wachstumskurs, ließ dieser wissen. Er wolle wissen, was diesen wichtigen "Player" der Gemeinde dazu veranlasst habe, sich in naher Zukunft im Ortsteil Hochemmingen ansiedeln zu wollen, erklärte Wehner. Beim Firmenrundgang habe er sich von der Qualität der hergestellten Produkte, aber auch von der Raumnot, mit der das Unternehmen am jetzigen Standort im Gewerbegebiet kämpft, überzeugen können.

Er wünsche sich eine weitere enge Begleitung des Prozesses seiner Firmen-Erweiterung durch Stadtverwaltung und Gemeinderat und vor allem Unterstützung bei der Straffung der Verfahrensprozesse, die ihm einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in Hochemmingen ermöglichen, erklärte Rainer Christel dem Bürgermeister-Kandidaten. Der seit eineinhalb Jahren andauernde Planungsprozess solle möglichst im Sommer dieses Jahres in Ergebnissen münden, meint Jens Wehner. "Schließlich wird es Bad Dürrheim damit nicht nur gelingen, den zweitgrößten Arbeitgeber in unserer Stadt zu halten, sondern durch zügige, lösungsorientierte Begleitung bei der Gewerbeansiedlung ein eindeutiges Signal nach außen zu senden, dass es sich lohnt, in unserer schönen Stadt zu investieren."

Im Gespräch mit Rainer Christel war auch zu erfahren, dass durch den Plan, in Hochemmingen ein neues, etwa 3,5 Hektar großes Firmengelände zu bebauen, bereits weitere Gewerbebetriebe Interesse geäußert hätten, nach Bad Dürrheim oder in einen der Ortsteile umzusiedeln, so Wehner weiter. Das zeige einmal mehr, wie wichtig es ist, gewerbe- und investitionsfreundlich zu agieren, dieses Bild nach außen zu transportieren und die Wirtschaftsförderung der Stadt weiter auszubauen und zu stärken.