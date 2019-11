zeigten 20 Feuerwehrmänner der Abteilung Bad Dürrheim bei der Herbsthauptprobe am vergangenen Samstag auf dem Großraumparkplatz. Übungsinhalt war eine Situation, mit der die Rettungskräfte oft konfrontiert werden. Es galt, nach einem gestellten Verkehrsunfall, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmten Verletzten zu retten. Zum Einsatz kam dabei auch der neue Rüstwagen der Abteilung. Hierbei demonstrierten die Einsatzkräfte vor zahlreichen Zuschauern, dass sie dessen beeindruckende technische Ausstattung hervorragend beherrschen. Die Fahrzeuge wurden abgestützt und gesichert, unter Brandschutzmaßnahmen wurden die Autodächer fachmännisch abgetrennt und die Verletzten nach ihrer Bergung zur weiteren Versorgung an die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes übergeben. Die Beobachter in Person von Gesamtkommandant Volker Heppler, sein Stellvertreter Karl-Heinz Kienzle und Bürgermeister Jonathan Berggötz, waren allesamt sehr zufrieden mit dem, was während der Übung gezeigt wurde. Den Abschluss der Herbstübung bildete das gemeinsame Kartoffelessen im Gerätehaus.Bild: Alexander Hämmerling