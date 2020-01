von Sabine Naiemi

Die im Jahre 1960 erbaute evangelische Johanneskirche ist eine von zwölf Kirchen, die sich an der landesweiten Ausstellung „Zwölf“ des Landesdenkmalamtes beteiligt. Eröffnet wird die Ausstellung am 1. Februar um 19 Uhr mit einem Festakt. Vom Kunstverein werden gleichzeitig acht Gemälde zum Thema „Was löst die Kirche in mir aus“ ausgestellt. Doris Arenas wird über diese Kunstwerke sprechen. Folkhard Cremer vom Landesamt für Denkmalpflege Freiburg hält den Festvortrag „Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne in Baden-Württemberg am Beispiel der Johanneskirche Bad Dürrheim“. Am 2. Februar findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst statt, abends gibt es ein Konzert, und bis 7. Februar folgen verschiedene Veranstaltungen.Bild: Wolf-Wilhelm Adam