von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – In Kürze erstrahlt das Haus des Bürgers wieder hell in Gala-Licht. Das in Deutschland einzigartige Polizei-Ensemble „Dance-Company“ aus Nordrhein-Westfalen bringt zum mittlerweile zwölften Mal Musical-Glanz auf die Bühne.

Seit 2003 gastiert die Dance Company nun schon in Bad Dürrheim. Die Waldeck-Klinik ist seit 1965 als Polizei-Kurheim bekannt. So entstand geradezu zwangsläufig eines Tages die Idee, die Dance Company nach Bad Dürrheim zu holen. Seither ist die Benefiz-Gala ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt. Vor zwei Jahren begeisterte das Ensemble mit „The Addams Family„ das Publikum. Zu den beiden Abenden in Bad Dürrheim gehören auch immer die kulinarischen Genüsse aus dem Hause Waldeck.

Die Idee der Dance Company

Das Ensemble „Dance Company der Polizei NRW„ versteht sich als Botschafter der Polizei Nordrhein-Westfalen und möchte „unsere“ Polizei der Bevölkerung aus einer anderen Perspektive zeigen – aus der Uniform ins Kostüm! Durch die Inszenierung und Vorführung von Musicals unterstützt die Truppe verschiedene soziale Projekte, insbesondere die Polizeistiftungen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. „Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht“ ist der Leitgedanke, der das Ensemble antreibt, und dem sich das Waldeck-Team anschließt.

„Unterwegs im Auftrag des Herrn ...“ – echte Fans wissen bei diesem Satz sofort, welches Musical die Dance Company auf die Bühne bringen wird und freuen sich schon auf die „Blues Brothers“. Wieder einmal versprechen die tanzenden Polizisten aus NRW einen Abend mit viel Humor, fetziger Musik, heißen Tanzchoreografien und einem aufwändigen Bühnenbild, sowie tollen Effekten. Von der wilden Verfolgungsjagd bis hin zum großen Show-Event im Palace Hotel Ballroom. Mit dabei natürlich die Hits von James Brown, Aretha Franklin, John Lee Hooker, Cab Calloway und den Blues Brothers mit Band.

Die Company, die von der Idee bis zur Umsetzung alles selber macht, probt und näht, werkelt schon lange wieder fleißig um an ihren letzten Erfolg „The Addams Family“ anzuknüpfen und das Publikum zu begeistern. Schwarzer Hut und Sonnenbrille sind nicht nur für die Hauptdarsteller Pflicht, auch Zuschauer sind in entsprechendem Outfit herzlich willkommen.

Organisiert werden die beiden Aufführungen in Bad Dürrheim dabei wie immer von Familie Schrenk und ihren Mitarbeitern des Waldeck SPA Resorts.

Karten für die beiden Aufführungen am 15. und 16. November gibt es online über www.eventbrite.de oder direkt im Waldeck Spa Resort, Waldstraße 18, Bad Dürrheim.

Der gesamte Erlös geht wie immer an die Polizeistiftungen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.