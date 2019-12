von Sabine Naiemi

Viel Zeit zum Luftholen habe er nach seiner Wahl zum Vorsitzenden des Stadtverbandes im Oktober 2018 nicht gehabt, eröffnete Ulrich Fink seinen Bericht bei der Jahreshauptversammlung der Christdemokraten Bad Dürrheims. Es galt, die Europa- und Kommunalwahlen vorzubereiten, die Bürgermeisterwahlen in Tuningen und Bad Dürrheim standen an. Der CDU-Stadtverband Bad Dürrheim hat aktuell 138 Mitglieder.

Fink resümierte noch einmal den Ablauf zur Kandidatur und Wahl des neuen Bad Dürrheimer Bürgermeisters Jonathan Berggötz. Für Tuningen (Tuningen gehört zum Stadtverband Bad Dürrheim) gestaltete sich die Kandidatensuche relativ einfach und am 31. März 2019 wurde bekanntermaßen Ralf Pahlow gewählt.

Kommunalwahl wirkt nach

Im Kommunalwahlkampf lief es nicht ganz so positiv, so Fink weiter. Die Kandidatensuche wäre äußerst schwierig gewesen, trotz intensiver Suche war die Liste nicht ganz voll. Bei all dem Einsatz war das Ergebnis eher ernüchternd und lasse sich relativ einfach zusammenfassen: „Wir haben zwar in etwa die gleiche Stimmenzahl wie bei den letzten Kommunalwahlen erhalten, konnten aber von der höheren Wahlbeteiligung nicht profitieren. Interessant ist, dass dieses Phänomen auch bei der Europawahl und bei praktisch allen Landtagswahlen in diesem Jahr auftrat.“

So habe der erweiterte Vorstand im Juli bei einem Treffen die Wahlen analysiert und erste Schlüsse gezogen. Unter anderem: Benennung von Schwerpunktthemen, mehr Öffentlichkeitsarbeit, man brauche neue Zielgruppen und neue Mitglieder, in den Teilorten sei die CDU nicht mehr unumstritten, es bestehe die Gefahr zu „veraltern“. Eine der wichtigen Frage sei, wie man vor allem junge Menschen und Frauen gewinnen könne.

Erfreulich sei, dass es den jungen Mitgliedern Moritz Nann und Julian Götz gelungen ist, einen Stammtisch für junge politisch interessierte Jugendliche aufzubauen, hob Ulrich Fink hervor. Dabei gehe es primär nicht um die CDU, sondern darum junge Menschen für Politik zu begeistern. Vielleicht ist dann bei den nächsten Kommunalwahlen der eine oder andere gerne bereit zu kandidieren – für welche Partei auch immer, so die Hoffnung.

Positiver Blick in die Zukunft

„In der Fraktion sind wir hervorragend aufgestellt“, erklärte der Stadtverbandsvorsitzende. „Wir wollen konstruktive Ideen einbringen und verwirklichen, damit Bad Dürrheim positiv in die Zukunft schauen kann.“ Aber man sei sich auch bewusst, dass man gegen den Bundestrend vor Ort nur schwer ankämpfen könne. Von der Bundes-CDU müsse ein klares Profil eingefordert werden, das sich wieder an den Grundwerten orientiere und nicht an Interessen des Koalitionspartners.

Man wolle als CDU aktiver werden und die Öffentlichkeit mehr einbinden, war die Ankündigung. Die Vorstandssitzungen seien nicht nur für alle Mitglieder offen, sondern auch für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die Termine werden im Internet veröffentlicht.

Am 15. Januar soll im Rahmen einer Vorstandssitzung nach einem Impulsvortrag das Thema „„Moderne Mobilität im ländlichen Raum,

speziell unter Berücksichtigung von Bad Dürrheim“ ausführlich diskutiert werden. Geplant sei voraussichtlich im März eine öffentliche Veranstaltung, gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung, zum Thema „Bewahrung der Schöpfung – Grundlage einer modernen Umweltpolitik der

CDU“. Auch werde die CDU sicher wieder das eine oder andere Mal auf dem Markt erscheinen, Waffeln verteilen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Ziel ist, durch diese Aktivitäten interessant für neue Mitglieder zu werden. Mit dem Einbringen und der Verwirklichung konstruktiver Ideen, soll erreicht werden, dass Bad Dürrheim positiv in die Zukunft schauen kann.

155 Tage als Bürgermeister im Amt

Seit nun schon fünf Monaten ist Bürgermeister Jonathan Berggötz im Amt. Bei seinem Resümee sprach er die Überlastung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die neuen gewünschte Stellen an, er sprach über die von der Irma verursachten Grabenkämpfe zwischen Bad Dürrheimer Bürgern, hob die positiven Auswirkungen des Tourismus hervor, ging auf Geschaffenes und bevorstehende Herausforderungen ein.

Zahlreiche Ehrungen

Für 25-jährige Parteizugehörigkeit wurden Harald Fischerkeller, Elisabeth Reifgerste, Willi Reifgerste und Karl-Heinz Schacherer geehrt. Seit 40 Jahren sind dabei Annemarie Conrad-Mach und Arnulf Gentner. Seit 50 Jahren haben Lucia Grießhaber, Ingeborg Häfele, Alois Hall, Josef Heß, Elmar Knörzer und Ernst Lutz ihr Parteibuch, Heinrich Mayer sogar seit 60 Jahren.