Die Stadtbücherei von Bad Dürrheim hat ihren festen Platz in der Stadt. Regelmäßig frequentiert wird sie von Müttern mit ihren Kindern und die ältere Bevölkerung genießt es, sich aktuelle Belletristik auszuleihen. Doch viele Bürger von Bad Dürrheim wissen gar nicht, was die kleine aber feine Bücherei alles zu bieten hat. Regina Hofmann leitet seit vier Jahrzehnten die Stadtbücherei und berichtet gern aus ihrem reichen Erfahrungsschatz.

„Wir haben mit rund 5000 Büchern ein Angebot, das für verschiedene Lesergruppen eine große Auswahl bietet“, erklärt die gelernte Buchhändlerin. Im ersten Obergeschoss des alten Rathauses sind drei Räume zum Bersten vollgepackt. So ist zum entspannten Blättern und „reinlesen“ wenig Platz, worunter aus Sicht der Leiterin der Gemütlichkeitsfaktor etwas leidet. „Ich würde vor allem Kindern gerne eine deutlich bessere Präsentation der Bücher ermöglichen. Aber es fehlt einfach an Platz.“

Kinder sind sowieso die Hauptzielgruppe von Regina Hofmann. Einer der drei Räume ist komplett mit Büchern für Kinder jeder Altersgruppe ausgestattet. „Mir ist wichtig, dass sich die Erstleser hier wiederfinden“, betont Hofmann. Der Grundstein für das Lesen müsse aber schon früher gelegt werden, weshalb die Büchereileiterin unzählige Bilderbücher vorhält, die Kinder früh an das Medium Buch heranführen sollen. Und deshalb gehören zum Hauptklientel auch viele Mütter mit ihren Kindern. Ab einem Alter von zwölf Jahren flache das Interesse der Kinder ab. „Hier spielt das digitale Zeitalter die deutlich größere Rolle“, vermutet Regina Hofmann.

Die zweite Hauptleserschaft im Alter ab 50 Jahren interessiere sich dann für Belletristik. Krimis seien beliebt und saisonal bedingt Bücher über Garten- oder Hausarbeit. Allerdings seien für ältere Menschen die Treppenstufen zur Bücherei oft ein Hindernis. „Es gibt Leser, die vor dem Gebäude stehen und anrufen, ich möge ihnen doch die Bücher abnehmen und was Neues mit nach unten bringen.“ Auch das gehöre für sie zum Service dazu.

Zu ihrem Job kam die gebürtige Nordrheinwestfälin durch den Initiator der Stadtbücherei. Sie kann kaum glauben, dass es schon 40 Jahre sind und es macht ihr immer noch viel Freude. Sie habe vor mit dem neuen Bürgermeister und dem neuen Stadtrat bezüglich Verbesserungen ins Gespräch zu kommen, kündigt sie an.

So geht‘s zum Lesespaß

Jeder, der ein Buch ausleihen will, wird mit einer Karteikarte angelegt und ist damit berechtigt, Bücher auszuleihen. Die Erst-Ausleihzeit beträgt drei Wochen. Diese kann um weitere drei Wochen verlängert werden. Das Angebot ist völlig kostenfrei. Erst wenn sich die Bücher über sechs Wochen hinaus wegbleiben, fallen Gebühren an. Die Bücherei befindet sich im alten Rathaus, in der Schulstraße 7. Sie ist jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.