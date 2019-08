von Wolf-Wilhelm Adam

Philipp Grimm ist Bad Dürrheims Chefgärtner und einer der guten Geister des Bauhofs, die Bad Dürrheim in ein Blumenmeer verwandeln.

Philipp Grimm ist Bad Dürrheims Chefgärtner und damit verantwortlich dafür, dass es überall blüht. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Seit wann arbeitet Philipp Grimm für die Stadt?

Grimm ist seit rund drei Jahren bei der Stadt angestellt. Er stammt aus dem Vogtland in Sachsen. Er ist in Mainz aufgewachsen und hat dort bei der Stadt seine Ausbildung zum Gärtner gemacht. In Heidelberg sattelte er den Meister drauf. Bevor ihn das überzeugende Gesamtkonzept der Stadt Bad Dürrheim zum Jobwechsel veranlasste, war er beim Gartencenter Späth in Schwenningen tätig. Der 37-Jährige wohnt in Schwenningen und kommt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit.

Welches sind seine Haupttätigkeiten?

Philipp Grimm ist in erster Linie für die Bepflanzung von Kübeln, Beeten und sonstigen Grünflächen in der Stadt und auf der Ostbaar zuständig. Deren Pflege mit Gießen, Düngen und Unkraut jäten gehören dazu. Hecken und Bäume werden von ihm in Form gebracht. Dazu kommt was sonst noch so im Bauhof anfällt, was in der Regel recht abwechslungsreich und spannend sei.

Welcher Platz der Stadt gefällt ihm besonders?

Das ist aktuell der Friedhof, der durch die große Beetbepflanzung zu einem für ihn wunderbaren Platz der Farbe und der Stille, aber auch des Summens und Brummens geworden ist.

Was macht für ihn den Reiz an seinem Beruf aus?

Es ist ein Beruf am lebenden Objekt. Man sieht die Ergebnisse des eigenen Handelns. Große Freude bereiten ihm die vielen Blüten, die ihn tagtäglich geradezu anlachen. Unkraut jäten gehört dagegen eher zu den weniger schönen Seiten des Berufslebens, es dürfte ruhig weniger Unkraut geben.