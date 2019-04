von Alexander Hämmerling

Obwohl mit 30 sich in der musikalischen Ausbildung befindlichen Kinder und Jugendlichen keine Register beim Blasorchester Bad Dürrheim um ihre Zukunft bangen müssen, setzt der Verein weiterhin auf Ausbildungsoffensiven.

"Für eine Stadt wie Bad Dürrheim sind es einfach nicht genug. Wir brauchen mehr Leute in der Breite, um gute Leute an der Spitze im großen Blasorchester vorzuweisen", beschreibt der Vorsitzende Markus Heinemann auf der Hauptversammlung die Sachlage. Der Verein unterstützt die Pläne des Stadtmusikverbandes zur Einrichtung einer Bläserklasse an den Grundschulen der Stadt für das kommende Schuljahr. Die Diskussionen hierzu reichen in Bad Dürrheim bis mindestens 2011 zurück.

Dritt- und Viertklässler sollen in Bläserklassen neben dem Musikunterricht kostengünstig das Spielen von Blasmusikinstrumenten erlernen. Erfolgreiche Jugendarbeit bilde die Basis für finanziell und programmatisch erfolgreiche Jahre. Grundschule und Stadtmusikverband waren sich über eine Kooperation stets einig, eine Hürde war der Mangel an qualifiziertem Personal.

Erst vor einem Jahr scheiterte an differenzierten Ansichten eine Initiative zwischen Verband und Trossinger Musikhochschule. Erneute Gespräche zwischen den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, den sechs Musikvereinen der Stadt und Hochschule seien jedoch weit vorangeschritten, wie von Bürgermeister Walter Klumpp zu erfahren war. "Am 11. April haben wir ein weiteres Gespräch, es gibt auch Finanzielles zu regeln", so das Stadtoberhaupt bei seinen Grußworten. Kostenlos wird die Ausbildung für die Kinder an den Schulen wohl nicht sein. Heinemann rechnet mit einem Monatsbeitrag von etwa 20 Euro.

"Hoch erfreut" ist der Vorsitzende des Blasorchesters über das Ende einer zweijährigen Vakanz in der Besetzung eines zweiten Vorsitzenden im Blasorchester. Lisa Schulz übernimmt das Amt, Peter Fischerkeller bleibt Kassierer. Den Beisitz bilden Isabell Bartler, Volker Braun, Frank Rabiniak, Thilo Schmidt und Gudrun Heinemann.