von man Mandy Heinze

„Der Turnverein Sunthausen ist ein wichtiger Verein in unserem Ort. Vom Baby- bis zum Seniorenalter ist für jeden etwas geboten und das neue Dreierteam der Vorstandschaft funktioniert sehr gut“, lobte Ortsvorsteher Albert Scherer bei der Jahreshauptversammlung. Diese fand erstmals im Seestüble auf dem Campingplatz statt, worüber man sich sehr freute.

Vom vergangenen Jahr waren das Landesturnfest in Schweinfurt, das Gauturnfest des Schwarzwald-Turngau in Löffingen und der Bad Dürrheimer Beachvolleyball-Cup in lebhafter Erinnerung. Überall kam neben den sportlichen Leistungen aber auch der Spaß nicht zu kurz.

Neue Schriftführerin ist Nadine Wölfle, nachdem Sabine Zucker nach 13 Jahren im Amt sich nicht mehr zur Verfügung stellte. Sie wechselte auf den Posten der Beisitzerin Frauen. Oberturnwart ist Jonas Grießhaber.

Schon als Kleinkind wurde Dominik Grießhaber Mitglied beim Turnverein. Als „Rockefeller“, gemeint damit ist der Aufstieg zum Vereinsvorsitzenden und hier zehn Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft, wurde er mit der silbernen Vereinsehrennadel geehrt. Für 20 Jahre Arbeit in der Vorstandschaft bekam Sabine Zucker, das Gedächtnis des Vereins, die Vereinsehrennadel in Gold. Markus Reichmann, seit 1977 im Verein, hat sich in der Jugendarbeit und der Vereinsführung verdient gemacht. Dafür wurde er mit der silbernen Ehrennadel des Schwarzwald-Turngau von Inge Wolbert-Berthold geehrt. Ehrenmitgliedern sind jetzt Kurt Schlenker, Hans Benz und Gerd Noack. Schlenker ist seit 1987 aktives Mitglied und hat dabei über 250 Tischtennisspiele absolviert. Hans Benz, seit 1967 im Turnverein, war Übungsleiter bei der Männergymnastik und vertrat den Verein viele Jahre bei Turnieren. Gerd Noack ist seit 1969 der Vereinsleichtathlet, war Oberturnwart und Schriftführer und ist Gründungsmitglied der Abteilung Tischtennis.

Zu den nächsten Terminen gehört die Vereinsfasnet am 15. Februar, die Hallenputzaktion am 7. März, der Gauturntag am 21. März in Dauchingen und das Landesturnfest Ende Mai.