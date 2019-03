von Alexander Hämmerling

Es ist Frühling und was liegt näher, als diesen so richtig zu genießen. Da bietet sich direkt ein Besuch im Schwimmbad an und so öffnet die Therme am kommenden Sonntag, 7. April, wieder ihre Türen für interessierte Bürger und Gäste.

"Man kann Leute nur entzünden, wenn man selber brennt", gibt der Eventmanager des Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar, Peter Kroschinsky, über seine Arbeitsweise Aufschluss. Enthusiastisch wie immer möchten Kroschinsky und das Team von der Kur- und Bäder GmbH die Gäste zum diesjährigen Erlebnis-Sonntag in der Anlage begrüßen. Von elf bis 17 Uhr stehen den Besuchern alle Pforten des Solemar offen.