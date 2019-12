von man Mandy Heinze

Auch beim achten Öfinger Weihnachtszauber standen Gemütlichkeit und Besinnlichkeit wieder im Vordergrund. Die 24 Aussteller sorgten im alten Ponyhof für ein nicht alltägliches Angebot. Da gab es Gartenkeramik, Papierengel, Wichtel, Selbstgenähtes, Schmuck, Geschnitztes, Gebackenes oder Eingekochtes.

Die Jungmusiker des Musik- und Trachtenvereins spielten Weihnachtslieder, in der mollig warmen Kaffeestube konnten sich die Gäste gemütlich bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Vor dem Ponyhof brannte zu diesem Zweck ein Lagerfeuer, natürlich ließ der Musikverein auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. „Der Musikverein ist wieder sehr zufrieden mit dem Weihnachtszauber, den wir sehr gerne durchführen, da er so gut angenommen wird und zahlreiche Besucher anlockt“, so Vereinsvorsitzende Christina Engesser.

Die Gäste waren total begeistert. So präsentierte etwa Glasbläserin Brigitte Ebe aus Talheim nicht nur ihren handgefertigten Schmuck, sondern auch die Glasbläserkunst. Für den guten Zweck war der Öfinger Kindergarten da, der zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder in Freiburg selbstgebastelte Schmucksterne, Engel und bemalte Blechdosen verkaufte.