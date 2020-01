Die Bäckereifiliale Schmid in Hochemmingen schließt Ende März 2020. Diese Mitteilung gab Hochemmingens Ortsvorsteher Helmut Bertsche am heutigen Dienstag heraus. Auf Nachfrage erklärte Bertsche, dass der Grund für die Schließung auf Kapazitätsengpässen beruhe. Die Bäckerei Schmid beliefere bereits verschiedene Denns Biomärkte. Nun sei ein weiterer dieser Märkte hinzugekommen. Der Laden in Oberbaldingen laufe gut, er bleibt bestehen. Doch Schmid habe nun nicht mehr die Kapazität, den seit sechs Jahren in Hochemmingen ansässigen Laden als eine der umsatzschwächsten Filialen beizubehalten.

Nun ist die Gemeinde gemeinsam mit dem Eigentümer des Gebäudes auf der Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise Pächter. „Wir sind für alles offen“, erklärt Ortsvorsteher Bertsche. Er erhofft sich Vorschläge aus der Bevölkerung. Man könne sich vorstellen, dass jemand das Geschäft privat als kleines Café übernimmt, oder dass eine andere Bäckerei die Nachfolge antritt. Wichtig sei der Gemeinde auf jeden Fall, dass dieses Angebot der Nahversorgung nahtlos weiterbestehe. Die Filiale in Hochemmingen ist bis Ende März nur noch vormittags geöffnet, ab 1. April ist dann geschlossen.

„Wir sind für jeden Vorschlag offen und stehen für Interessenten und Anfragen gerne zur Verfügung“, betont Bertsche noch einmal. Die Ortsverwaltung ist erreichbar zu den üblichen Sprechzeiten unter der Rufnummer 07726/316 oder per E-Mail hochemmingen@bad-duerrheim.de.