von Sabine Naiemi

Wie und wann kamen Sie überhaupt zu Round Table?

Das war 2014. Da wurde ich durch einen guten Bekannten angesprochen, der seit längerer Zeit dabei ist, ob ich eventuell. Interesse hätte mitzuwirken. Er hat mir erklärt wie das abläuft, dann war ich Gast an den ersten Tischabenden und war relativ gleich überzeugt, dass das für mich eine passende Sache sein könnte und seit November 2014 bin ich nun als Tabler dabei.

Warum tun Sie das, obwohl Sie ja beruflich sehr eingespannt sind?

Einfach, weil ich es generell gut finde, sich außerhalb seiner beruflichen Tätigkeit ehrenamtlich zu engagieren. Round Table bietet hierfür eine sehr gute Plattform, mit diesen vielen Projekten für soziale Zwecke. Darüber hinaus entstehen da auch Freundschaften, wertvolle Kontakte, Netzwerke – in der Region und weit darüber hinaus. Es geht um gegenseitiges Lernen und Weiterentwickeln, Erfahrungsaustausch und Kontakte zu knüpfen. Mir macht es Spaß, Teil von dieser Organisation zu sein. Das ist natürlich wegen Beruf und Familie nicht immer einfach. Aber es ist eine gute Sache. Deshalb mache ich das gerne und fühle mich wohl am Tisch.

Wer oder was ist die Organisation „Round Table“?

Round Table ist eine Organisation von jungen Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren. Round Table ist deutschland- und weltweit vernetzt. 40 ist das Höchstalter, ab da fliegt man gemäß der Statuten quasi raus. Das soll einen steten Zufluss neuer Ideen sichern. In der Regel treffen sich die Clubs, besser gesagt Tische, zwei Mal monatlich zu sogenannten Tischabenden. Da wir der Round Table VS sind, wechseln wir immer zwischen Villingen und Schwenningen.

Was macht Round Table?

Im Kern steht das gemeinsame gesellschaftliche Engagement durch Veranstaltung von Aktionen, deren Erlös immer sozialen Zwecken zugeführt wird. Auch auf internationaler Ebene werden Projekte unterstützt. Unsere Leitworte sind „Adopt. Adapt. Improve“. Round Tabler übernehmen Verantwortung für die Allgemeinheit zum Wohle des Umfelds und sich selbst. Es gibt über 230 Tische in Deutschland, wir sind Tisch 76. Wir haben aktuell 24 Mitglieder. Das ist eine gute Tischgröße. Zu unseren Hauptprojekte gehört zum Beispiel das Entenrennen, ein Spargelessen, Weihnachtspäckchen für Länder in Osteuropa. Gemeinsam mit Rotary VS veranstalten wir vor Weihnachten die Aktion „Mein Baum hilft“.

Warum Round Table und nicht Rotary?

Das ist einfach so passiert. Ich wurde angesprochen und war gleich begeistert von der Philosophie und dem Zusammenkommen mit Leuten im gleichen Alter und vergleichbaren Lebensabschnitt. Nichtsdestotrotz ist Rotary ist genauso ein toller Club mit genauso tollen Projekten. Wir pflegen einen sehr freundschaftlichen Austausch.

Worin unterscheiden sich Round Table und Rotary Clubs?

Im wesentlichen ist es tatsächlich, dass bei Round Table mit 40 Schluss ist und nur Männer am Tisch sitzen. Für die Damen gibt es Ladies Circles. Es gibt aber auch ein Leben nach 40. Das sind dann die Old Tabler. Einmal Tabler, immer Tabler.

Was ist ihre eindrücklichste Erfahrung bei Round Table?

Da fällt mir spontan die AGM ein, die jährliche Hauptversammlung, bei der sich alle Tische aus allen Nationen zentral an einem Ort treffen. Die wurde 2015 von uns ausgerichtet. Über 700 Tabler aus 19 Nationen – das live zu erleben war absolut eindrucksvoll. Die Organisation war eine Mammutaufgabe, die sich aber definitiv gelohnt hat. Ich denke es war auch für die ganze Region eine schöne Imageveranstaltung.

Welche Aufgaben hat ein Präsident während seiner einjährigen Amtszeit?

Man ist für die Organisation und Leitung der Tischabende zuständig, ist Ansprechpartner für alle anderen Tische und federführend für die Organisation aller Veranstaltungen und Projekte zuständig. Man schaut, dass sich der Tisch weiterentwickelt und man auch neue Tabler gewinnt. Aber alle arbeiten zusammen, jeder packt mit an.