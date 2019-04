von Alexander Hämmerling

Volker Heppler und Karl-Heinz Kienzle bleiben weitere fünf Jahre Gesamtkommandant beziehungsweise stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Bad Dürrheim. Auf der Gesamtwehrversammlung am vergangenen Samstag hätten die Ergebnisse für das Duo kaum deutlicher ausfallen können. Bei 110 stimmberechtigten, anwesenden Kameraden entfielen 104 Ja-Stimmen auf Heppler und 101 Ja-Stimmen auf Kienzle. Die Zahl der Gegenstimmen, Enthaltungen und ungültigen Stimmzettel war marginal. "Danke für das Vertrauen, wir werden so weiter machen wie bisher", so die Wehrspitze unisono nach der Wahl.