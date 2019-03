von Alexander Hämmerling

"Wir sind zwar ein kleiner Ortsteil, aber auch hier ist was los", kommentierte der stellvertretende Ortsvorsteher Biesingens, Helmut Schnekenburger, das Jahrespensum der örtlichen Feuerwehr. Zwei Straßenverunreinigungen durch Öl, einen Traktorbrand, einen BMA-Einsatz (Brandmeldeanlage) bei einem ansässigen Unternehmen und eine Rauchentwicklung durch eine defekte Vakuumpumpe, mussten die 22 Aktiven der Einsatzabteilung allein in ihrem Heimatort versorgen. Bei 22 Einsätzen insgesamt ist ein leichter Anstieg zum Vorjahr zu verzeichnen, hier hatte die Biesinger Wehr 19 Einsätze zu meistern.

Neben kontinuierlichen Proben, Atemschutzübungen und Lehrgängen pflegt die kleine Truppe solidarisch das Gemeinschaftsgefühl und ist auch im Ortsleben fest verwurzelt. Beim zweitägigen Jahresausflug im Elsass gab man sich der Degustation von edlen Tropfen in Weinkellern hin und besuchte ein Automobilmuseum. An Weihnachten und Fastnacht ist die Wehr gemeinsam mit den Mooslochhexen mit Besenwirtschaft und Verkaufsstand aktiv, besuchte die Jubiläumsfeier der Kameraden in Oberbaldingen und war am Kreisfeuerwehrtag in Pfaffenweiler. Mit sechs Auftritten engagierte sich der Spielmannszug im Ortsgeschehen.

"Auch bei der Biesinger Wehr wird der Digitalfunk 2019 eingeführt", bereitete Gesamtkommandant Volker Heppler die Einsatzabteilung auf Umstellungen vor. Die Mittel seien im Gemeinderat bewilligt, im Herbst erfolge die Ausschreibung, der Einbau im Gerätehaus und in den Fahrzeugen beginnt im Spätherbst. Die Kameraden steigen somit vom analogen Funk im Vier-Meter-Band auf das digitale Terrestrial Trunked Radio-System (Tetra) um.

Nach erfolgreicher Truppmann-1-Ausbildung werden Sebastian Kirscht, Daniel Bartmann und Matthias Masson zu Feuerwehrmännern befördert. Daniel Bartmann und Arno Merz sind Beisitzer im Ausschuss, in den Beisitz des Spielmannszuges zieht Daniela Ullrich ein. Reiner Götz bleibt Zugführer im Spielmannszug und Werner Senkpiel Obmann der Altersmannschaft.