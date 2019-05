von SK

Friedrich Weisser ist neuer Vorsitzender der Sunthauser Tischtennisabteilung und bringt Stabilität in einer sensiblen Phase des Personalwechsels.

Nachdem es lange angekündigt und feststehende Gewissheit war, war es nun tatsächlich soweit: Hubert Baier zog sich nach 40 Jahren vom Vorsitz der Sunthauser Tischtennisabteilung zurück. Auf der Hauptversammlung am vergangenen Freitag, 17. Mai, gab er seinen Posten ab. Der erst seit dem vergangenen Jahr als stellvertretender Vorsitzender amtierende Thomas Scheible galt hinter vorgehaltener Hand als designierter Nachfolger, zeigte sich auf der Versammlung dann jedoch wenig erpicht auf den Posten. In der schwierigen Diskussionslage übernahm Friedrich Weißer aus Donaueschingen, der Stammspieler der ersten Mannschaft ist, schließlich die Verantwortung.

Stabilität wird der Club auch dringend brauchen, denn aufgrund der Altersstruktur wird in der Spielzeit 2019/20 nur mit einer Erwachsenenmannschaft in der Kreisklasse A angetreten. „Wenn man sich das Durchschnittsalter betrachtet, ist es verständlich, dass einige sich krankheitsbedingt zurückziehen, oder es etwas ruhiger angehen wollen“, so der scheidende Baier. Nach dem Weggang von Florian Schröder und Patrick Weiss aus der Jugendmannschaft wird es bei der Jugend auch vorerst keinen Ligabetrieb mehr geben. „Es ist ernüchternd, dass wir über Jahre hinweg keine Verstärkung aus der Jugend für die Herren generieren konnten“, konstatiert Hubert Baier.

In der abgelaufenen Spielzeit 2018/19 hatten sich drei Herrenmannschaften bei den Sunthausenern noch erfolgreich gegen den Abstieg wehren können, auch die Jugend belegte in der Bezirksklasse den sechsten von sieben Tabellenplätzen. Von 31 Mitgliedern trainieren bei der Abteilung etwa 15 noch regelmäßig, von sieben Kindern und Jugendlichen sind zwei als Jugendspieler aktiv.

Thomas Scheible in seiner Position als stellvertretender Vorsitzender, Frank Obrowski als Kassierer und Harald Kienzler als Schriftführer bestätigt. Neuer Jugendleiter ist Gerd Noack.