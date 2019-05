von SK

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)und seiner Verbände. Dabei werden laut Internetseite des BDKJ innerhalb von 72 Stunden in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Das ist das Motto der Aktion 2019. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sind lebensweltorientiert und geben dem Glauben „Hand und Fuß“.

Als teilnehmende Gruppe setzt man sich vor Ort im eigenen Sozialraum ein, wo man auch sonst im Alltag unterwegs ist. Projekte können zum Beispiel Nachbarschaftstreffen, Partnerschaften zu Asylunterkünften oder der Bau von Klettergerüsten sein. Die Gruppe hat Raum zur individuellen Ausgestaltung der Aktion. Wichtig ist der gemeinsame Einsatz für andere oder mit anderen. Die Aktionen können interreligiös, politisch, ökologisch oder international ausgerichtet sein.

2009 entstand zum Beispiel der Barfußpfad in Sunthausen durch eine 72-Stunden-Aktion der Pfadfinder Bad Dürrheims. Er erfreut sich großer Beliebtheit und wird jedes Frühjahr von den Sunthauser Ortschaftsräten in Ordnung gebracht.

Rund 85 000 Teilnehmer in 3340 Gruppen sind dabei, nicht nur in Deutschland, sondern auch in 45 internationalen Gruppen. 2013 waren deutschlandweit über 100 000 Kinder und Jugendliche in 4000 Projekten aktiv. (sgn)