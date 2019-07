von Sabine Naiemi

Mit einer ganz besonderen und festlichen Sitzung begann der Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim die neue Legislaturperiode. Die 28 Stadträte legten ihren Eid ab. Vor deren Verpflichtung verabschiedete Bürgermeister Jonathan Berggötz zunächst die ausgeschiedenen Gemeinde- und Ortschaftsräte. Dabei überreichte er zahlreiche Ehrungen durch die Stadt und den Städtetag. Auch seine beiden Bürgermeisterstellvertreter ehrte Berggötz, der – wie er sagte – auch im Namen seines Vorgängers Bürgermeister a. D. Walter Klumpp spreche, da die abgelaufene Amtszeit unter dessen Ägide ablief.

Die von Bürgermeister Berggötz aufgezählte Bilanz wies neben einem stichwortartig aufgeführten Rückblick über die Projekte der vergangenen fünf Jahre 76 Gemeinderats- und 125 Ausschuss-Sitzungen auf. „Es ist enorm, was in den letzten Jahren passiert ist.“

Bürgermeister Jonathan Berggötz verabschiedet und ehrt Matthias Bruch, Monika Link, Andrea Chandoni und Peter Hug (von links). Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Aus dem Gemeinderat schieden aus: Andrea Chandoni und Ralf Pahlow (entschuldigt) sowie Matthias Bruch (Ehrennadel in Bronze), Monika Link (Ehrennadel in Silber) und Peter Hug. Bruch, Link und Hug wurde zudem der Titel „Altstadtrat“ verliehen. Peter Hug erhielt außerdem das Wappen der Stadt für über fünf Wahlperdioden und in Anerkennung seiner Verdienste die Bürgermedaille.

Bürgermeister Jonathan Berggötz (rechts) nimmt 28 Gemeinderäten der Stadt Bad Dürrheim den Amtseid für diese Legislaturperiode ab. | Bild: Naiemi, Sabine

Die neue Zusammensetzung des jetzigen Gemeinderates besteht für die CDU aus Helmut Bertsche, Barbara Fink, Heinrich Glunz, Moritz Nann, Albert Scherer, Jürgen Schwarz, Astrid Schweizer-Engesser, Karlheinz Ullrich und neu Ingrid Limberger sowie Regine Mäder.

Für die Fraktion der freien Wähler sind im Gemeinderat: Klaus Götz, Hans Lohrer, Gottfried Schacherer, Uwe Siefert, Günter Tschida und neu Christian Noack sowie Jürgen Rauch.

Für die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) sind im Gemeinderat Wolfgang Kaiser, Rainer Schmid, Angelika Strittmatter, Christoph Trütken und neu Svenja Manger sowie Karen Roeckl.

Die FDP vertreten Hans Buddeberg, Andrea Kanold und Jürgen Rebholz. Die Sitze der SPD haben Beate Schrenk und Derya Türk-Nachbaur inne.

„Bringen Sie Ihre Ideen, Erfahrungen und Vorstellungen aktiv ein und lassen Sie uns über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg die vor uns liegenden Herausforderungen meistern und gemeinsam konstruktive und tragfähige Lösungen für eine fruchtbare Zukunft für unsere Stadt finden“, appellierte Bürgermeister Berggötz an das Gremium. Zentral für Entscheidungen werde sein: „Das Gemeinwohl muss immer vor dem Einzelinteresse stehen.“