von SK

Joachim Lange aus Bad Dürrheim hat sich offiziell um das Bürgermeisteramt beworben. Dies teilte am Dienstagvormittag das Rathaus mit. Lange gilt als unbeschriebenes Blatt und fiel zuletzt durch Besuche und Fragen in den Ratssitzungen und bei Bürgerfragestunden auf. Der Bewerber war am Dienstag zunächst nicht telefonisch erreichbar.