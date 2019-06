Der Hochemminger Manfred Bartler hat vor rund einem Jahr den Posten des Storchenbeauftragten „Storchenvaters“ im Landkreis übernommen. Zur Überwachung der Störche setzt er ein „Spektiv“ ein. So kann er anhand der Ringnummer feststellen, wo der Storch geschlüpft und aufgewachsen ist.

So sieht der Blick durch das Fernrohr aus. | Bild: Manfred Bartler

Für die Beringung der Jungvögel bleibt nicht viel Zeit. Sie schlüpfen nach etwa 30 Tagen Brutzeit, im Alter von fünf oder sechs Wochen müssen sie beringt werden. In diesem Stadium sind sie noch nicht flügge und stellen sich tot, wenn man sich dem Nest nähert. Alle Jungvögel könne man leider nicht beringen, erklärt Storchenexperte Bartler. Zum Beispiel diejenigen in den Nestern auf Hochspannungsmasten, wie etwa an der B27/B33.

Solch einen Ring tragen die registrierten Störche am Bein. | Bild: Manfred Bartler

In ungeraden Jahren kommt der Kunststoffring an das linke Storchenbein, in geraden Jahren an das rechte Storchenbein. Er wird so hoch am Bein angebracht, dass man mit dem Spektiv die Zahlen erkennen kann, wenn der Storch irgendwo steht. So kann festgestellt werden, welche Zuggewohnheiten Meister Adebar hat.

Die Ringe aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind der Vogelwarte in Radolfzell zugewiesen. Dorthin geben die Storchen- und Vogelbeobachter auch die Daten durch, wenn sie Störche sichten. Ein Storch aus Neudingen trage auf dem Rücken einen Funksender, der zwei mal täglich Daten durchgebe, erklärt Manfred Bartler.

Die Weißstörche der Region verbringen in der Regel die Winterzeit in Spanien, manche in Portugal, andere wiederum fliegen bis Marokko. Die Jungvögel sammeln sich Ende August und ziehen im Schwarm nach Süden. Die Altvögel bleiben länger. Verschiedentlich überwintern Weißstörche sogar in den wärmeren Regionen Deutschlands. Solange sie genügend Futter haben, machen ihnen kältere Temperaturen nichts aus.

Auch wenn dieses Jahr wetterbedingt wieder viele Jungstörche verendet sind, hat sich die Population hier im Kreis deutlich erholt. Als der vorherige Storchenbeauftragte Friedrich Widmann seine ehrenamtliche Tätigkeit begann waren drei Nester hier angesiedelt. Der neue Storchenbeauftragte, der 61-jährige Manfred Bartler aus Hochemmingen, ist für mittlerweile 48 Nester zuständig.

Fällt ein Junges, das noch nicht flugfähig ist, aus dem Nest, werde es in die Auffangstation nach Unterreute. Dort werden sie aufgezogen und im Herbst freigelassen.