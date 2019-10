In der katholischen Kirche St. Johann findet am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr, ein besonders Kirchenkonzert statt: Der neue Oratorienchor Hegau-Bodensee „Inno Vocalis“ führt die „Petite Messe Solennelle„ von Gioachino Rossini auf, ein Werk mit vielfältigen Kompositionen. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Buchhandlung in Bad Dürrheim und an der Abendkasse.