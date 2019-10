von Wolf-Wilhelm Adam

Unzählige Besucher fanden sich am Sonntag in der Bad Dürrheimer Innenstadt ein, wo sie das riesige Angebot des Naturpark-Marktes sowie des verkaufsoffenen Sonntages genossen. Strahlender Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen trugen dazu bei, dass sich die Leute wohlfühlten und jeder ein tolles Gefühl beim Bummel durch die Straßen hatte. Die über 40 Aussteller hatten ein umfängliches, abwechslungsreiches und leckeres Portfolio an Speisen, Getränken und Dekoration dabei, das regen Zuspruch fand.

Leckereien, wohin das Auge reicht. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

An allen Ecken und Enden gab es etwas zu entdecken: in Vorbereitung des nahenden Winters die warmen Wollhandschuhe, der geschnitzte Stern von Bethlehem, die selbstgemachte Seife, der stylische Filzhut, die herbstliche Deko für die Haustüre und vieles mehr. Und fast überall gab es etwas zu versuchen: ein kleines Schnäpschen, eine leckere Wildschweinsalami, wabenfrischer Honig aus der Bienenwabe, Brotaufstrich aus der Mistel und was sonst das Herz begehrte.

Leckereien für Zuhause werden gern mitgenommen. Bilder: Wolf-Wilhelm Adam

Die Geschäfte, die im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet hatten, boten ihr normales Sortiment an, hielten aber stets auch kleinere Überraschungen parat. Im Kurpark konnte man beispielsweise leckeren Apfelsaft mit Mango verkosten, Apfelkuchen gabs im Wollstüble und Bio-Äpfel verkostete man in Sabines Schreibstube. Wer es etwas stärker haben wollte, konnte bei Conny Brix einen Apfelkorn verkosten. Man sieht: es gab für jede Altersklasse etwas zu entdecken und zu verkosten.

Ein leckeres Weinchen für Zwischendurch lassen sich diese Besucher nicht entgehen.

Im Gewerbegebiet waren schon am frühen Vormittag die Parkplätze gut gefüllt und die Leute nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für lang geplante Informations- und Einkaufstouren. Für die musikalische Unterhaltung war auf dem Rathausplatz unter anderem mit der „Hohwald-Musig“ gesorgt und die Kinder konnten bei einem Naturpark-Kochkurs oder beim Kräutermahlen ihre kulinarischen Fertigkeiten unter Beweis stellen. Alles in allem zeigten sich Händler, Standbetreiber wie auch die Besucher hoch zufrieden.