Bad Dürrheim/Donaueschingen (sgn)

Die sinkende Ertragslage habe gleich mehrere Gründe, erklärte Geschäftsführer Ulrich Köngeter bei der Verbandsversammlung am gestrigen Dienstag. Ab Oktober wird es ein neues Vertragssystem geben, kündigte Köngeter an. Der ausgeschiedene Verbandsvorsitzende Walter Klumpp wurde einstimmig entlastet.

Zu den Ursachen des gesunkenen Ertrages zähle ein Rückgang beim Gasabsatz im Vergleich zu 2017 aufgrund der milden Witterung, steigende Tiefbaupreise und ein massiver Preiswettbewerb, so Köngeter. Synergien würden aus der Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitband des Landkreises resultieren, wenn Gasleitungen in Kombination mit Glasfaserkabeln verlegt werden können. Das Investitionsvolumen 2018 betrug 621 000 Euro, der Gewinn aus 2018 beträgt 1,087 Millionen Euro, 2017 waren es 1,34 Millionen Euro. Einstimmig fiel der Beschluss, 300 000 Euro den Gewinnrücklagen zuzuführen und die verbleibenden 787 246 Euro je nach Beteiligungsverhältnis an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten. Bad Dürrheim hält 17,63 Prozent, Donaueschingen 31,73 Prozent, Bräunlingen 4,81 Prozent und die Stadtwerke Villingen-Schwenningen 45,83 Prozent. Die gute Eigenkapitallage ermögliche es dem ZVB, alle Projekte selbst zu finanzieren, ohne Kredite aufnehmen zu müssen, berichtete Köngeter außerdem.

Neue Erdgas-Angebote wird es ab 1. Oktober geben. Ab diesem Datum enden die neu abgeschlossenen Verträge nicht mehr nach der Erstlaufzeit von zwölf oder 24 Monaten automatisch. Sie verlängern sich jeweils um ein Jahr, sofern der Kunde nicht kündigt. Die Preise werden auf konstantem Niveau gehalten. Lediglich für die Kunden, die zum 1. Oktober 2017 einen Erdgasliefervertrag abgeschlossen hatten, wird das neue Angebot um 0,3 Cent teurer.

Seit Anfang Juli ist die neue Homepage des Zweckverbandes freigeschaltet (www.zvb-erdgas.de). Somit können Kunden jetzt bequem ihre Vertragsangelegenheiten, wie etwa die Mitteilung des Zählerstandes, per Internet von zu Hause aus regeln.